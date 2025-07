Generali Open Kitzbühel live: Filip Misolic vs. Botic Van De Zandschulp im TV, Livestream und Liveticker

Filip Misolic und Botic van de Zandschulp spielen um den Einzug in das Viertelfinale der Generali Open. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 14:03 Uhr

© Getty Images Filip Misolic und Botic van de Zandschulp spielen um den Einzug in das Viertelfinale der Generali Open.

Nachdem Filip Misolic am Dienstag den an Position fünf gesetzten Tomas Martin Etcheverry aus dem Turnier bugsierte, wartet am heutigen Mittwoch mit Botic van de Zandschulp die nächste Herausforderung.

Ein Duell gegeneinander haben beide Spieler auf der Tour noch nicht bestritten. Spannung ist aber beim Blick auf die Weltrangliste garantiert. Denn Misolic (ATP-Ranking 97) steht lediglich sechs Plätze vor dem Niederländer.

Misolic vs. Van De Zandschulp - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Filip Misolic und Botic van de Zandschulp gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel