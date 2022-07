Generali Open 2022: Die Spätankommer und der Wettergott

Heute steht der zweite Tag der Generali Open 2022 an (ab 11 Uhr live bei ServusTV). Das Programm ist noch dichter als am Kids Day. Und könnte flexibel gestaltet werden - bis auf ein Match …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 06:51 Uhr

© GEPA Pictures In Kitzbühel tobt derzeit das Tennisleben

Ein Streifzug über die Anlage des Kitzbüheler Tennis Clubs an einem Montagabend kann ziemlich nachhaltige Eindrücke hinterlassen. Als da wären …

… das Training von Dominic Thiem auf dem Grand Stand, das nur deshalb nicht die ganz große Attraktion des Tages mehr ist, weil der Großteil der jugendlichen Fans, die am Kids Day die Generali Open besucht hatten, schon wieder auf der Heimreise ist. Thiem übt mit Coach Nicolas Massu, wohlmeinende Stimmen behaupten, dass der chilenische Olympiasieger im Einzel und im Doppel von 2004 sich wieder seiner Bestform nähert. Das kann man von Thiem mit vollen Recht sagen, die erste Bewährungsprobe gibt es am heutigen Abend gegen Alexander Shevchenko (ab 19:30 Uhr live bei ServusTV und in unserem Ticker).

… Apropos Shevchenko: Dessen Coach Günter Bresnik, bekanntermaßen mit der Materie Thiem gut vertraut, hat ein paar Minuten vor der Trainings-Session seines Ex-Schützlings wieder einmal gezeigt, dass es kein unpassendes Wetter, sondern schlimmstenfalls unpassende Kleidung gibt. Pralle Sonne über der Tribüne? Pah. Bresnik hat bei der Observation der Doppel-Niederlage von Lukas Neumayer mit Sebastian Ofner gegen das topgesetzte Duo Tim Pütz und Michael Venus in gewohnter Manier vorgesorgt. Denn einen „Bucket Hat“ hat der legendäre Coach schon getragen, als dieser noch nicht (wieder) in Mode gekommen war.

… Gleich gegenüber haben sich auch zwei Männer mit glorreicher Kitzbühel-Vergangenheit gezeigt. Zwei Männer, die sich zu einem schlagkräftigen Doppel zusammengefunden haben: Philipp Oswald, Doppel-Champion von 2019, und Robin Haase, der hier das Einzel in den Jahren 2011 und 2012 gewonnen hat. Die Niederlage im Endspiel von Gstaad schmerze, so Oswald, schließlich sei es ja die erste gemeinsam mit Haase gewesen. Andererseits steht die Bilanz der beiden bei einem Turniersieg und einer Finalteilnahme bei insgesamt zwei Turnieren. Und die Aufgabe in Kitzbühel ist nach der Absage der Erstrunden-Gegner Rohan Bopanna und Matwe Middelkoop deutlich einfacher geworden.

… Ein Doppel, das man unbedingt auf seinem Gewinner-Zettel haben sollte, ist natürlich das deutsche Erfolgspaar Andreas Mies und Kevin Krawietz. Die mit ihrem Coach Lukas Wolf erst rechtschaffen spät nach Kitzbühel gekommen sind, am Montagabend erst bei der Turnierleitung einchecken. Und schon am heutigen Dienstag ab 12 Uhr gefragt sind.

… Wenn denn das Wetter mitspielt. Mit dem sich kein mann besser auskennt als Turnierdirektor Alex Antonitsch. Der legendäre ORF-Wettermann Carl-Michael Belcredi nimmt sich gegen Antonitsch aus wie ein Geographie-Student im ersten Semester im Vergleich zum emerierten Kärntner Professor. Wenn eines sicher ist, so also der Turnierchef, dann der Umstand, dass Dominic Thiem und Alexander Shevchenko am Dienstag um 19:30 Uhr einlaufen. #word

