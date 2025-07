Generali Open Kitzbühel: Alexander Bublik zieht ins Finale gegen Arthur Cazaux ein

Das Endspiel der Generali Open 2025 lautet Alexander Bublik gegen Arthur Cazaux. Beide Spieler konnten ihre Halbfinal-Partien am Freitag in zwei Sätzen für sich entscheiden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 19:26 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Bublik am Freitag in Kitzbühel

Alexander Bublik wird seiner Favoritenrolle bei den Generali Open 2025 in kitzbühel nach wie vor gerecht. Auch wenn das 6:3 und 6:4 gegen Botic van de Zandschulp deutlicher aussieht, als es der Spielverlauf eigentlich hergab. Denn der Niederländer schon mit 4:1. Die letzten fünf Spiele gingen aber an Bublik, der in der vergangenen Woche schon Gstaad triumphieren konnte.

Das erste Halbfinale war eine rein französische Angelegenheit, die vom Regen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am Ende war es Arthur Cazaux, der mit den Bedingungen besser zurecht kam. Und sich mit 7:5 und 6:3 erstmals in das Titelmatch eines ATP-Turniers spielen konnte.

Die Partie Bublik gegen Cazaux gab es übrigens erst vor wenigen Tagen: In Gstaad gewann der Kasache in zwei Sätzen.

Im Doppel dürfen die österreichischen Fans auf einen Heimsieg hoffen. Denn Neil Oberleitner und Joel Schwärzler konnten sich mit einer starken Leistung gegen Hendrik Jebens und Albano Olivetti und einem 7:5 und 7:6 (6) ihren Platz im Endspiel sichern. Lucas Miedler ist mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral gegen die beiden Tschechen Petr Nouza und Patrik Rikl dagegen ausgeschieden.

