Generali Open 2022: Dominic Thiem entfacht die alte Magie in Kitzbühel

Dominic Thiem, Flutlicht, Kitzbühel: Das ist eine Kombination, die auch am Dienstagabend ihre Wirkung nicht verfehlt hat. Heute geht es für den Champion von 2019 gegen Sebastian Ofner weiter (ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 22:35 Uhr

© GEPA Pictures Kitzbühel bei Nacht - das hat was!

Kitzbühel bei Nacht, das war auch am gestrigen Dienstag ein ganz besonderer Ort. Wann kommt es in der ersten Runde bei einem 250er-Turnier nämlich schon vor, dass ein Stadion wie jenes in Kitzbühel bis auf den letzten Platz gefüllt ist? Dafür verantwortlich, natürlich: der Champion von 2019, Dominic Thiem. Dessen Anziehungskraft auf die österreichischen Fans nach wie vor ungebrochen ist. das war schon am Montag beim Kids´ Day zu sehen, da musste sich Thiem den Weg durch ein enthusiastisches Meer an Autogrammjägern bahnen. Er tat dies mit sichtlicher Freude.

Der glatte 6:4, 6:2-Erfolg gegen Alexander Shevchenko ist keinesfalls überzubewerten, der junge Russe schlug sich wacker. War aber ziemlich weit davon entfernt, Thiem in irgendeiner Phase des Matches zu gefährden. Wie auch? Shevchenko, mittlerweile 21 Jahre alt, kennt Thiem aus den gemeinsamen Zeiten bei Günter Bresnik. „Das letzte Mal haben wir vor vier oder fünf Jahren miteinander gespielt, da hat Sascha keinen Punkt gemacht“, erinnerte sich Thiem in der Pressekonferenz nach seinem Erfolg. Und jetzt treffe man sich auf höchstem ATP-Level. Schon bemerkenswert. Auch habe er noch gegen niemanden ein professionelles Tennis-Match bestritten, mit dem er schon Bälle geschlagen hat, als der noch 1,30 Meter groß war.

Thiem in der Defensive stark

Woran es einem Mann wie Alexander Shevchenko neben der körperlichen Fitness noch mangelt, hat der Dienstagabend deutlich aufgezeigt: Dominic Thiem war zwar oft in der Defensive, konnte sich aus dieser aber ein um´s andere Mal befreien. Shevchenko dagegen kennt (noch) nur ein Tempo, nämlich Vollgas. Was immerhin ein unterhaltsames Tennismatch auf den Center Court in Kitzbühel gezaubert hat.

Vor prominenten Zusehern: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zeigte sich vom Match und der Atmosphäre ebenso begeistert wie Skisprung-Ass Stefan Kraft. Auch Nicole Billa, mit dem österreichischen Frauen-Nationalteam eben noch ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft in England eingezogen, war im Publikum zu finden.

Nun also geht es gegen Sebastian Ofner, wie schon 2019 (ab ca. 17 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker), auch da hatten sich die beiden Österreicher im Achtelfinale getroffen. Flutlicht ist so gut wie ausgeschlossen, der heutige Dienstag soll sehr passables Wetter, mithin keine gröberen Verzögerungen bringen. Aber wenn Dominic Thiem den Center Court in Kitzbühel betritt, kommt so oder so die alte Magie wieder zurück.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel