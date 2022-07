Generali Open 2022: Filip Misolic sensationell im Finale von Kitzbühel

Filip Misolic ist sensationell in das Endspiel der Generali Open 2022 eingezogen. Der Steirer gewann am Samstag das Teibreak des dritten Satzes gegen Yannick Hanfmann mit 7:4. Und spielt gleich gegen Roberto Bautista Agut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2022, 14:47 Uhr

© GEPA Pictures Filip Misolic - Finalist in Kitzbühel

Das Match musste am Freitag beim Stand von 1:0 für Misolic abgebrochen werden, nach der Wiederaufnahme lag der 20-jährige Steirer nie in Rückstand. Und gewann mit 6:2, 2:6 und 7:6 (4). Das Endspiel gegen Roberto Bautista Agut findet nach einer kurzen Pause statt.

Hanfmann hatte im dritten Satz am Freitag schon wie der sichere Sieger ausgesehen, lag mit zwei Breaks und 4:1 in Führung. Misolic aber schaffte das Comeback, wie schon im Viertelfinale gegen Dusan Lajovic.

Mit seinem Einzug ins Endspiel wird Misolic am Montag die neue Nummer eins in Österreich werden. Er macht in der ATP-Weltrangliste einen Sprung auf Position 133.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel