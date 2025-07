Generali Open Kitzbühel live: Sebastian Ofner vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner misst sich in der ersten Runde der Generali Open in Kitzbühel mit Jan-Lennard Struff. Das Match des ATP-250-Turniers gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 14:18 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner und Jan-Lennard Struff spielen am heutigen Dienstag um den Einzug in die zweite Runde.

Sebastian Ofner erwartet in der ersten Runde der Generali Open sicherlich kein leichtes Match. Jan-Lennard musste sich am Wochenende durch die Qualifikation spielen und ist so mit den Bedingungen bereits bestens vertraut.

Für Ofner spricht die bisherige Bilanz der beiden heutigen Kontrahenten. Zwei Duelle lieferten sich die beiden Profis bisher. Sowohl in der ersten Runde der French Open in diesem Jahr, als auch beim Aufeinandertreffen in Hongkong im letzten Herbst, ging Sebastian Ofner als Sieger vom Court.

Ofner vs. Struff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Jan-Lennard Struff gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel