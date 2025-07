Generali Open Kitzbühel 2025: Struff gewinnt glatt gegen Ofner

Jan-Lennard Struff hat in der ersten Runde der Generali Open gegen Sebastian Ofner überraschend deutlich mit 6:4 und 6:2 gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 14:17 Uhr

© Generali Open / Mia Maria Knoll Jan-Lennard Struff hat in Kitzbühel die zweite Runde erreicht

Wenn Sebastian Ofner und Jan-Lennard Struff gegeneinander antreten, dann kann es ergebnismäßig immer etwas länger dauern. Die erste Begegnung in Hongkong 2024 etwa wurde in drei Tiebreaks entschieden. Die Spielzeit fällt aber zumeist sehr übersichtlich aus. Denn beide Spieler halten die Punkte eher kurz, starten ihre Ballwechsel in der Regel mit starken Aufschlägen. Dass Struff für das 6:4 und 6:2 gegen die österreichische Nummer zwei aber nur etwa eine Stunde benötigte, kam dann doch überraschend. Zumal Ofner die beiden bisherigen Duelle mit Struff gewonnen hatte - unter anderem auf Sand vor wenigen Wochen in Roland-Garros.

In Kitzbühel ging es aber nach einem ausgeglichenen ersten Satz schnell dahin. Denn der deutsche Davis-Cup-Spieler legte gleich mit einem Break im zweiten Akt los. Und blickte nicht mehr zurück. Nach 55 Minuten Spielzeit hatte Struff als Rückschläger seinen ersten Matchball, Ofner konnte sich aus dieser Situation noch einmal befreien. Und hatte beim Stand von 2:5 sogar noch einmal zwei Breakchancen.

Hanfmann schlägt Neumayer

Damit ging auch das zweite deutsch-österreichische Duell an diesem Dienstag an Schwarz-Rot-Gold. Denn im ersten Match auf dem Center Court hatte Yannick Hanfmann gegen Lukas Neumayer mit 7:5 und 6:2 gewonnen.

Struff trifft in Runde zwei übrigens auf den an Position drei gesetzten Spanier Pedro Martinez. Hanfmann spielt gegen den Kitzbühel-Champion von 2023, Sebastian Baez aus Argentinien. Ausgeschieden ist indes der an Position sechs gesetzte Chilene Nicolas Jarry, der auf dem Court Küchenmeister gegen Botic van de Zandschulp mit 4:6, 6:4 und 3:6 verlor.

