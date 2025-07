Generali Open Kitzbühel: Misolic mit Sieg über Etcheverry im Achtefinale

Filip Misolic ist mit einem 7:5, 5:7 und 6:3 gegen Tomas Martin Etcheverry in das Achtelfinale der Generali Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 17:23 Uhr

© Generali Open / Alex Scheuber Filip Misolic am Dienstag in Kitzbühel

Was für eine Stimmung auf den Tribünen des Center Courts in Kitzbühel am späten Dienstagnachmittag. Denn da spielte Filip Misolic, die letzte Chance auf einen österreichischen Achtelfinalisten, groß auf und besiegte den an Position fünf gesetzten Tomas Martin Etcheverry mit 7:5, 5:7 und 6:3. Zuvor waren Sebastian Ofner an Jan-Lennard Struff und Lukas Neumayer an Yannick Hanfmann gescheitert.

Misolic aber, seit dieser Woche erstmals unter den Top 100 der ATP-Charts klassiert, hielt dem Erwartungsdruck der Fans stand. Und durfte sich nach einer Spielzeit von 2:43 Stunden feiern lassen. Nächster Gegner des Steirers wird der Niederländer Botic van de Zandschulp werden, der Nicolas Jarry in drei Sätzen bezwingen konnte.

Etcheverry erwischte eigentlich den besseren Start, Misolic kämpfte sich aber nach Break-Rückstand zurück und schlug im zwölften Spiel des ersten Satzes gnadenlos zu. Im zweiten Durchgang drehte der Argentinier das Skript um - es ging also in einen dritten Satz. Und da war es das Break zum 4:2, das am Ende den Ausschlag für Filip Misolic gab.

