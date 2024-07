Generali Open 2024, Tag 3: Der Titelverteidiger darf endlich ran

Am dritten Hauptfeld.Tag bei den Generali Open 2024 in Kitzbühel dürfen endlich die vier bestgereihten Spieler ran.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 00:06 Uhr

© GEPA Pictures Bis zur nächsten Sektdusche in Kitzbühel muss Sebastian Baez noch ein paar Partien gewinnen - vier, um genau zu sein

Sebastian Baez hat am Montag bestens gelaunt seine Akkreditieren abgeholt, genau dort, wo er im vergangenen Jahr der versammelten Presse seinen Titelgewinn in aller Ausführlichkeit erklärt hat. 2024 startet der Argentinier als Nummer eins. Und seit ein paar Stunden steht ja fest, dass es keine Neuauflage des Endspiels vom letzten Jahr geben wird: Denn Dominic Thiem hat sich im Einzel ja gegen Thiago Augustin Tirante verabschiedet.

Den Auftakt auf dem Center Court gibt aber ein Landsmann von Sebastian Baez: Tomas Martin Etcheverry, die Nummer drei, fordert Yannick Hanfmann. Oder umgekehrt. Danach darf mit Lukas Neumayer der letzte im Hauptfeld verbliebene Österreicher ran. Dessen Gegner schient nicht unbezwingbar - handelt es sich doch um den US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran.

Thiem noch einmal im Doppel

Und bevor dann Sebastian Baez wirklich in Richtung Titelverteidigung starten darf, wird Matteo Berrettini versuchen, seinen Erfolgslauf von Gstaad um einen weiteren Sieg zu verlängern. Gegner wird mit Alejandro Tabilo allerdings einer der großen Favoriten der Generali Open 2024 sein.

Und im Doppel so? Da kann sich Dominic Thiem dann doch noch ein weiteres Match erspielen. Denn das am Montag abgebrochene Doppel an der Seite von Daniel Altmaier gegen Andreas Mies und Alexander Erler birgt ja durchaus Chancen.

Für die deutschen Fans vor Ort hat der Spielplan auch den zweiten Auftritt von Constantin Frantzen und Hendrik Jebens im Programm. Als zweite Partie nach 13 Uhr auf dem Grandstand gegen Gonzalo Escobar und Alexander Nedovyedsov.

