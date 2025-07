Generali Open Kitzbühel: Wie in Paris - Struff wieder gegen Ofner

Die Erstrundengegner von Sebastian Ofner und Lukas Neumayer im Hauptfeld stehen fest: Ofner trifft am Dienstag auf Jan-Lennard Struff, Neumayer ebenfalls am Dienstag auf Yannick Hanfmann. Als erster Österreicher wird morgen Joel Schwärzler gegen den starken Ungarn Marton Fucsovic im Einsatz sein.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 16:59 Uhr

© Mia Maria Knoll Jan-Lennard Struff trifft wieder auf Sebastian Ofner

Es war ein Tennistag bei freiem Eintritt für die ganze Familie, den sich viele Fans nicht entgehen ließen. Rund 5.000 Zuschauer:innen erlebten neben den spannenden Qualifikationspartien auch ein buntes Rahmenprogramm. Zum Beispiel das Konzert der Band Sportfreunde Stiller. Sportlich sorgten Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff mit ihren Quali-Siegen für ein Deutschland-Triple im Hauptfeld des Generali Open und für gleich zwei österreichisch-deutsche Duelle am Dienstag.



Hanfmann wieder in Kitzbühel-Form



Wenn es nach Kitzbühel geht, ist er zur Stelle. Yannick Hanfmann, Finalist des Generali Open 2020 und mehrfacher Halbfinalist, zeigte sich einmal mehr in Kitzbühel-Form. Wie schon am Samstag gegen Albert Ramos-Vinolas erwischte Hanfmann auch gegen Andrej Martin einen Blitzstart und gewann den ersten Satz mit 6:1. Auch in Durchgang zwei gelang dem Karlsruher ein frühes Break, das er sicher bis zum Matchgewinn fortführte. Hanfmann sagte dazu: „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel gewesen. Ich habe mich auch ganz gut gefühlt, gut serviert und meine Sachen gut gemacht. Die Chancen, die ich hatte, habe ich genutzt.”

Jurij Rodionov scheitert an Quali-Topgesetzten



Im Schlager des Tages gab es ebenfalls einen deutschen Sieger: Jan-Lennard Struff, die Nummer eins der Qualifikation, setzte sich gegen Jurij Rodionov mit 6:3 und 7:6 (4) durch. Im Tiebreak des zweiten Satzes musste er allerdings eine Aufholjagd hinlegen: „Es war ein intensives Match. Jurij hat gut gespielt. Ich war heute stellenweise ein wenig wackelig und musste viele Breakbälle abwehren. Aber die Stimmung war super, es waren auch viele deutsche Fans da, was mich natürlich freut“, so Struff.

Struff trifft damit wie schon vor wenigen Wochen in Roland-Garros auf Sebastian Ofner. Auf der Terre Battue in Paris hatte sich der Österreicher in einem engen Match durchgesetzt.



Auf dem Court Küchenmeister behielt der Argentinier Facundo Bagnis im südamerikanischen Duell gegen Thiago Monteiro mit 6:1 und 6:4 überraschend deutlich die Oberhand. Der vierte Qualifikant ist der Slowake Norbert Gombos, der sich gegen Radu Albot durchsetzte.



Schwälzler am Montag, Ofner, Misolic und Neumayer am Dienstag



Der erste Österreicher, der morgen im Hauptfeld aufschlagen wird, ist Joel Schwärzler. Er muss in Runde eins gegen den starken Ungarn Marton Fucsovic antreten. Die weiteren drei Österreicher werden ihre Erstrunden-Duelle dann am Dienstag in Angriff nehmen.



Der morgige Montag steht beim Generali Open ganz im Zeichen des Nachwuchses. Es gibt freien Eintritt für alle bis 14 Jahre, ab vier Kindern ist auch der Eintritt für die Begleitperson frei. Ein ausgeklügeltes Kinderprogramm rundet den Tag für die Jüngsten ab.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel