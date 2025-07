Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem hat die Latte sehr hoch gelegt

Vor einem Jahr hat Dominic Thiem bei den Generali Open in Kitzbühel sein letztes Match bestritten. An die Bilanz des Champions von 2019 muss man erst einmal herankommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 22:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Dominic Thiem bei seiner Verabschiedung in Kitzbühel 2024

Kinder, wie die Zeit vergeht! Gerade mal ein Jahr ist es her, da hat Dominic Thiem bei den Generali Open in Kitzbühel seine Abschiedsvorstellung gegeben. Mit einer Zwei-Satz-Niederlage gegen Thiago Augustin Tirante war für Thiem endgültig Schluss am Kapsfeld, zumindest als aktiver Spieler.

Ein Jahr davor war der Champion von 2019 noch einmal ins Endspiel gestürmt, mit spektakulären Siegen gegen Arthur Rinderknech und vor allem gegen Laslo Djere im Halbfinale. Das Casino Stadion hat gebebt, im Finale erwies sich dann Sebastian Baez als zu stark für Thiem. Es wäre übrigens der erste Turniersieg des mittlerweile 31-Jährigen gewesen nach dem Triumph bei den US Open 2020 gewesen.

Thiem unterliegt im Finale 2014 Goffin

Zum allerersten Mal machte Dominic Thiem 2010 mit der Anlage des Kitzbüheler Tennis Clubs erstmals Bekanntschaft, damals fiel das Turnier noch in die Challenger-Kategorie. So richtig los ging es im Jahr darauf, da sammelte Thiem gegen Daniel Gimeno-Traver wichtige Erfahrungen.

Ein erstes Ausrufezeichen gab es 2013, da gewann Thiem im Achtelfinale glatt gegen Jürgen Melzer. Und so richtig nach dran am Triumph war der Niederösterreicher dann 2014 - ehe David Goffin im Finale die zweite Luft bekam.

Für die nachfolgende Generation hat Dominic Thiem die Latte jedenfalls hochgelegt. Schließlich war der Turniersieg 2019 erst der zweite eines Österreichers beim ATP-Turnier in Kitzbühel. Den ersten hatte Thomas Muster in einem Montagsfinale 1993 gegen Javier Sanchez geholt. Jürgen Melzer hat 2008 das Endspiel erreicht (Niederlage gegen Juan Martin del Potro), Filip Misolic 2022 ebenfalls (Niederlage gegen Roberto Bautista Agut.

Misolic mit schwieriger Auslosung

Misolic ist aktuell auch derjenige Spieler, dem man aus einheimischer Sicht am ehesten zutrauen darf, sich der von Dominic Thiem hoch gelegten Latte wenigstens anzunähern. Dass der Steirer in Runde eins mit Tomas Martin Etcheverry gleich einen der Mitfavoriten gezogen hat, ist Pech und Ansporn zugleich.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel