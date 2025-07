Generali Open 2025 - Tag 1: Alle Augen auf die Zverev-Bezwinger - und Joel Schwärzler

Am ersten Hauptfeld-Tag der Generali Open 2025 in Kitzbühel sind gleich zwei Spieler zu sehen, die in diesem Jahr schon Alexander Zverev besiegt haben: Arthur Rinderknech und Francisco Comesana.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 22:24 Uhr

© Getty Images So hat Arthur Rinderknech seinen Sieg gegen Alexander Zverev in Wimbledon gefeiert

Tatsächlich hat es vor Beginn des Wimbledon-Turniers 2025 einige Experten gegeben, die Arthur Rinderknech zugetraut haben, Alexander Zverev zu ärgern. Aber diesen zu schlagen? So weit ging der Vertrauensvorschuss für den Franzosen dann doch nicht. Nun: Rinderknech besiegte nicht nur Zverev in fünf Sätzen, sondern auch Cristian Garin in der darauffolgenden Runde. Gegen Kamil Majchrzak war der Tank dann leer.

Heute geht es für den 29-jährigen Franzosen bei den Generali Open 2025 los, Rinderknech spielt das dritte Match auf dem Center Court gegen den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis. Die bisherigen Auftritte von Rinderknech in Kitzbühel konnten sich durchaus sehen lassen: 2021 schaffte er es bis ins Halbfinale, verlor dort gegen Casper Ruud. Und zwei Jahre später gelang immerhin der Einzug ins Viertelfinale, ehe er Dominic Thiem unterlag.

Schwärzler mit harter Aufgabe

Davor darf schon Joel Schwärzler auf dem Center Court ran. Und die Aufgabe ist nicht einfach: Denn mit Marton Fucsovics trifft Schwärzler auf einen Mann mit vielen Möglichkeiten. Eine davon wäre, dass der Ungar vielleicht nicht seinen besten Tag hat. Aber der österreichische Youngster muss auf jeden Fall eine Top-Leistung anbieten, um gegen Fucsovics bestehen zu können.

Eröffnet wird die Action am Montag von Francisco Comesana (auch der hat Alexander Zverev in diesem jähr schon geschlagen - nämlich in Rio de Janeiro) und dem US-Amerikaner Tristan Boyer.

Und zum Schluss darf der Vorjahresfinalist ran: Hugo Gaston, 2024 erst im Endspiel an Matteo Berrettini gescheitert, spielt gegen Norbert Combos.

Hier der Spielplan für den Montag in Kitzbühel

Hier das Tableau in Kitzbühel