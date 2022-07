Generali Open: Die Schulter! Titelverteidiger Ruud muss für Kitzbühel absagen

Bittere Nachrichten vom Titelverteidiger des Kitzbüheler Sandplatzklassiker: Casper Ruud muss seinen Kitzbühel-Start aufgrund von schon länger anhaltenden Schulterproblemen auf Anraten der Ärzte kurzfristig und völlig überraschend zurückziehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 24.07.2022, 16:00 Uhr

© GEPA Pictures Casper Ruud kann seinen Titel in Kitzbühel nicht verteidigen

Besonders bitter, weil auch Ruud selbst unbedingt in Kitzbühel aufschlagen wollte, wie sein Vater und Coach Christian Turnierdirektor Alexander Antonitsch in einer persönlichen Nachricht ausrichtet: „Es tut uns unglaublich leid. Casper hätte seinen Titel gern verteidigt. Er hat in dieser Woche zu viele Schmerzmittel einnehmen müssen. Ohne Pause würden sich die Schulterprobleme verschlimmern. Casper hofft sehr, dass er bald in Kitzbühel zurück sein kann. Wir lieben Kitzbühel, das tut auch uns weh."

Besonders bitter für die Turnier-Organisatoren, da Ruud schon anfangs des Jahres als allererster Spieler für die diesjährige Auflage des Sandplatzklassikers zugesagt hatte: „Auch wenn man weiß, dass solche Sachen im Sport immer wieder passieren können, ist es ein echter Schock für uns. Die Absage tut richtig weh“, so der Turnierdirektor.

Im Raster des Hauptfelds wird jetzt umgesetzt, die Nummer fünf des Turniers Ramos Vinolas wird die Position von Casper Ruud einnehmen. Lorenzo Sonego geht auf die Position von Ramos Vinolas und wird damit auf Pablo Andujar treffen. Der Platz von Sonego wird durch einen Qualifikanten oder Lucky Looser ersetzt.

