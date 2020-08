Generali Open: Fabio Fognini plant Comeback in Kitzbühel

Fabio Fognini wird die Hartplatz-Turniere in den USA auslassen und steuert eine Rückkehr auf die ATP-Tour bei den Generali Open in Kitzbühel an. Das erklärte sein Coach Corrado Barazzutti.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2020, 22:33 Uhr

© GEPA Pictures Fabio Fognini war zuletzt 2017 zu Gast in Kitzbühel

Fognini hatte sich zu Beginn der Corona-Pause Operationen an beiden Knöcheln unterzogen. Kleinere Eingriffe, die den Italiener nicht allzu lange außer Gefecht setzten. Eine Rückkehr für die US-amerikanischen Hartplatz-Turniere von Cincinnati und bei den US Open war damit aber wohl von vornherein nicht eingeplant. Zumal Fognini beiden Veranstaltungen nur selten etwas abgewinnen konnte - ausgenommen vielleicht das Jahr 2015, als er gegen Rafael Nadal einen 0:2-Satzrückstand aufholte und das Match noch gewann.

So dürfen sich aber aller Voraussicht nach die österreichischen Tennisfans freuen. Denn geht es nach Corrado Barazzutti, Italiens Davis-Cup-Kapitän und gleichzeitig Coach von Fabio Fognini, dann wird sein Schützling bei den Generali Open in Kitzbühel aufschlagen. Das Traditionsturnier ist in der zweiten Woche der US Open angesetzt, gespielt wird das Hauptfeld vom 8. bis zum 13. September.

Fognini zuletzt 2017 in Kitzbühel

„Fabio weiß, was er nach der Verletzung zu tun hat und arbeitet sehr hart. Er trainiert jeden Tag von 10 bis 14:30 Uhr. Ich bin mit seinem Engagement und seiner harten Arbeit sehr zufrieden“, wird Barazzutti auf dem Portal ubitennis zitiert.

„Ich glaube, dass Fabio in zwei Wochen bereits sein wird. Wir werden vier Wochen lang in Rom arbeiten, um uns auf Kitzbühel vorzubereiten, was sein Comeback sein wird. Wenn alles nach Plan läuft, wird Fabio dort spielen.“ Zuletzt war Fognini 2017 bei den Generali Open am Start. Damals erreichte der mittlerweile 33-Jährige das Halbfinale, wo er dem späteren Turniersieger Philipp Kohlschreiber unterlag. Wie übrigens auch schon zwei Jahre zuvor, damals allerdings im Viertelfinale.