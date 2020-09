Generali Open: Jannik Sinner zu stark für Philipp Kohlschreiber

Jannik Sinner hat einen erfolgreichen Einstand in die Generali Open 2020 gefeiert: Der junge Südtiroler bezwang Routinier Philipp Kohlschreiber mit 6:3 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.09.2020, 14:31 Uhr

© GEPA Pictures Jannik Sinner am Mittwoch in Kitzbühel

Besonders weit ist es bekanntlich nicht aus Südtirol bis nach Kitzbühel - und also hat sich eine etwa 15-köpfige Fantruppe aufgemacht, um Jannik Sinner bei den diesjährigen Generali Open zu unterstützen. Mit Erfolg, denn der Aufsteiger des Jahres 2019 hielt sich am dreimaligen Kitzbühel-Champion Philipp Kohlschreiber schadlos, kam zu einem ungefährdeten 6:3, 6:2-Sieg.

Beide Spieler hatten sich das Abenteuer New York City gegeben, beide sind ohne Erfolgserlebnis wieder heimgekommen. Kohlschreiber war in Runde eins Vasek Pospisil in drei Sätzen unterlegen, Sinner ging gegen Karen Khachanov über die volle Distanz, musste sich erst im Tiebreak des fünften Satzes geschlagen geben. Sinner hatte sich im Gegensatz zu Kohlschreiber allerdings auch schon beim ATP-Masters-1000-Turnier versucht, erfolglos, der 19-Jährige verlor gegen Landsmann Salvatore Caruso.

Zweiter Sieg von Sinner gegen Kohlschreiber

In der ersten Runde der Generali Open 2020 nun diktierte Jannik Sinner von Beginn an das Tempo, legte mit Break vor, Kohlschreiber kam noch einmal auf 3:4 im ersten Satz heran. Danach allerdings gab es für die langjährige deutsche Nummer eins nicht mehr viel zu ernten, Sinner legte mit der Vorhand ein Tempo vor, dem Kohlschreiber mit Fortdauer des Matches nicht gewachsen war.

Nach nur 67 Minuten durfte sich Sinner gratulieren lassen - zu seinem zweiten Sieg gegen Philipp Kohlschreiber in Österreich innerhalb eines Jahres. Schon bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle im Herbst 2019 waren die beiden in Runde eins aufeinander getroffen. Sinner gewann damals mit 6:3 und 6:4.

