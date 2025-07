Generali Open Kitzbühel 2025: Tag 5 - Österreichisches Rahmenprogramm

Wer kommt in die Finalspiele der Generali Open 2025 in Kitzbühel? Das wird heute entschieden. Und auch die österreichischen Fans dürfen hoffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 08:38 Uhr

Die richtig große Action spielt sich ab dem heutigen Freitag bei den Generali Open 2025 nur noch auf dem Center Court ab. Und die beiden Einzel im Halbfinale bekommen durch die Vorschlussrunde im Paarlauf einen passenden Rahmen verpasst. Mit einem österreichischen Sieg im Einzel wird es bekanntlich nichts mehr werden. Aber im Doppel gibt es tatsächlich die Chance, dass drei der vier Finalteilnehmer als Lokalmatadore durchgehen.

Es geht schon um 10:30 Uhr los mit dem nächsten Auftritt des Überraschungsduos Neil Oberleitner, die mit Hendrik Jebens und Albano Olivetti allerdings eine ziemlich harte Nuss zu knacken haben. Und als letzte Partie des Tages ist dann noch das Treffen zwischen Lucas Miedler, schon zweimal Champion in Kitzbühel (an der Seite von Alexander Erler), und Francisco Cabral gegen die tschechische Paarung Petr Souza und Patrik Rikl angesetzt.

Dazwischen so? Nun da werden die Finalisten im Single ermittelt. Zunächst einmal im rein französischen Duell zwischen Arthur Rinderknech und Arthur Cazaux (nicht vor 12:30 Uhr). Die Favoritenlage ist unklar - wer auch immer gewinnt, könnte aber der erste Spieler aus der Grande Nation werden, der seit 1960 (wer erinnert sich nicht an den epischen Finalsieg von Pierre Darmon gegen Roy Emerson?) Mal wieder den Titel in Kitzbühel holt.

Und dann gibt es ja noch das Treffen zwischen Turnierfavorit Alexander Bublik und Botic van de Zandschulp. Die am Viertelfinaltag ja aufgrund der auffrischenden Feuchtigkeit in Kitzbühel doch ein paar Mußestunden am Nachmittag genießen konnten.

Hier der Spielplan für den Freitag

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel