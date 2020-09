Generali Open: Kei Nishikori gibt schon heute sein Kitzbühel-Debüt

Kracher gleich am ersten Tag der Hauptfeld-Action bei den Generali Open 2020 in Kitzbühel: Kei Nishikori steigt gegen Miomir Kecmanovic in das ATP-Tour-250-Turnier ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 19:43 Uhr

© GEPA Pictures Kei Nishikori schlägt schon heute in Kitzbühel auf

Kei Nishikori hat ziemlich viel gesehen während der letzten paar Tage in Kitzbühel, neben den Courts im örtlichen Tennisclub auch die Mausefalle oder eine Gastwirtschaft auf etwa Viertelhöhe des Kitzbüheler Horns, die er sicherlich seinen japanischen Fans weiterempfehlen könnte. Schon am heutigen Dienstag aber steht Wettkampfsport an, für den 30-jährigen Nishikori der erste seit den US Open im vergangenen Jahr, wo er gegen Alex de Minaur ausgeschieden war.

Jener de Minaur, der am Montag in New York City Vasek Pospisil einigermaßen deutlich aus dem Turnier gekegelt hat, in der Runde der letzten Acht auf Dominic Thiem trifft. Die US Open sind aber ganz weit weg für Nishikori, der sich mit dem Serben Miomir Kecmanovic im zweiten Match nach 12:30 Uhr auseinander setzen muss. Kecmanovic kommt aus Belgrad, ist 21 Jahre alt und hat anders als Nishikori nicht auf einen Start in Flushing Meadows verzichtet. Der Youngster schlug in Runde eins Gianluca Mager aus Italien, musste sich danach allerdings Roberto Bautista Agut geschlagen geben.

Den Auftakt auf dem Center Court bestreiten ab 10:30 Uhr der an Position fünf gesetzte Hubert Hurkuacz und Joao Sousa, es folgen Sebastian Ofner und Radu Albot. Auf Nishikori folgen dann noch dessen Landsmann und Kitzbühel-Doppelpartner Yoshihito Nishioka, der es mit Guido Pella zu tun bekommt.

