Generali Open Kitzbühel: Nervenstarker Thiem zieht ins Achtelfinale ein

Dominic Thiem hat mit einem 7:6 (4) und 7:6 (6) gegen Facundo Bagnis das Achtelfinale der Generali Open 2023 erreicht. Dort trifft der Kitzbühel-Champion von 2019 auf den Chinesen Zhizhen Zhang.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 23:41 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Dienstag in Kitzbühel

Der erste Satz war nichts für Leute mit schwachen Nerven: Facundo Bagnis erwischte den besseren Start, ging mit 4:1 in Führung. Thiem verkürzte noch auf 2:4, dann setzte der Regen ein. Mehr als eine Stunde später wurde der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Nun kam der Österreicher schneller in Fahrt, schaffte das Rebraek zum 3:4 - musste aber beim Stand von 4:5 fünf Satzbälle parieren. Im Tiebreak war es dann der Lokalmatador, der zur Freude der zahlreichen verbliebenen Fans das bessere Ende für sich hatte.

Der zweite Akt begann mit einem Break von Thiem, alles schien auf einen dann doch glatten Erfolg für den Kitzbühel-Champion von 2019 hinauszulaufen. Aber facundo Bagnis, der über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen war, kämpfte sich noch einmal zurück in die Partie. Wieder musste ein Tiebreak entscheiden.

Thiem wehrt erneut Satzbälle ab

Thiem schaffte ein schnelles Mini-Break zum 2:0, ein Vorhandfehler des Österreichers brachte das 2:2. Bei 4:2 für Bagnis wurden die Seiten gewechselt, aber der SArgentinier patzte ebenfalls mit der Vorhand. Dennoch hatte Bagnis, wie schon in Durchgang eins, auch jetzt Satzbälle - und zwar bei 6:4. Thiem wehrte beide ab. Und holte sich den ersten Matchball. Und um Punkt 23:28 Uhr verunglückte Bagnis ein Smash völlig - Dominic Thiem durfte sich feiern lassen.

Im Achtelfinale geht es am Mittwoch in der vierten Partie des Tages auf dem Center Court gegen Zhizhen Zhang. Der Chinese besiegte bei seiner Premiere in Kitzbühel Dusan Lajovic sicher mit 6:3 und 6:2.

