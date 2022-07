Generali Open Kitzbühel: Filip Misolic zieht sensationell ins Halbfinale ein

Filip Misolic ist völlig überraschend in das Halbfinale der Generali Open 2022 in Kitzbühel eingezogen. Der 20-jährige Steirer gewann gegen Dusan Lajovic aus Serbien mit 2:6, 7:6 (5) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2022, 13:42 Uhr

© GEPA Pictures Filip Misolic am Freitag in Kitzbühel

Die Hoffnung auf einen österreichischen Heimsieg lebt: Denn Filip Misolic steht sensationell in der Vorschlussrunde der Generali Open 2022 in Kitzbühel. Misolic sah gegen Dusan Lajovic schon wie der sichere Verlierer aus, kämpfte sich aber im zweiten Satz nach einem Rückstand zurück. Und gewann nach einer Spielzeit von 2:22 Stunden mit 2:6, 7:6 (5) und 6:3.

Nach dem verlorenen ersten Satz musste Misolic auch in Durchgang zwei schnell seinen Aufschlag abgeben, blieb aber an Lajovic dran. Alleine im siebten Spiel gelangen dem Außenseiter drei brillante Stoppbälle. Der serbische Davis-Cup-Spieler erkannte die Gefahr, agierte wieder offensiver. Spürte beim Stand von 5:4 aber den Druck von Filip Misolic - und des Publikums. Denn plötzlich stand es 0:40. Und Misolic nutzte die dritte Breakchance tatsächlich mit einem Rückhand-Longline-Schuss zum Re-Break. Und Lajovic zeigte Nerven, rettete sich nach Abwehr von zwei Satzbällen ins Tiebreak.

Misolic heute noch gegen Hanfmann

In der Kurzentscheidung gelang Misolic das erste Mini-Break, bei 4:2 wurden erstmals die Seiten gewechselt. Lajovic schaffte den Anschluss zum 4:5, den ersten Satzball besorgte sich Misolic aber mit einem als Halbvolley gespielten Passierball. Nach 140 Minuten war klar: Ein dritter Satz musste her.

Und da begann Misolic ambitioniert, ging gleich mit einem Break in Führung. Im achten Spiel klopfte Lajovic noch einmal um ein Break an, Misolic parierte. Wenige Augenblicke später schlug eine Vorhand im Feld von Dusan Lajovic ein - erster Matchball für Filip Misolic. Und den verwertete der Außenseiter.

Für Misolic war der Erfolg gegen Lajovic nur der Auftakt zu einer Doppelschicht. Denn später wartet ja noch Yannick Hanfmann, der den Traum vom zweiten Titel von Dominic Thiem in Kitzbühel unsanft beendet hat. Davor wird auf dem Center Court aber noch der erste Finalist ermittelt: Im rein spanischen Duelle zwischen Albert Ramos-Vinolas und Roberto Bautista Agut. Ramos-Vinolas stand 2019 in der Gamsstadt im Endspiel, Bautista Agut ist nach den Absagen von Casper Ruud und Matteo Berrettini als am höchsten gereihter Spieler in die Generali Open gestartet.

