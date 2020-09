Generali Open Kitzbühel: Miomir Kecmanovic kämpft sich ins Finale

Das Finale bei den Generali Open 2020 in Kitzbühel steht fest: Qualifikant Yannick Hanfmann trifft auf Miomir Kecmanovic aus Serbien. Beide mussten in ihren Halbfinali über drei Sätze gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.09.2020, 17:54 Uhr

© GEPA Pictures Miomir Kecmanovic spielt am Sonntag um seinen ersten ATP-Titel

Kecmanovic war der letzte im Tableau verbliebene Spieler, der nicht über die Qualifikation ins Hauptfeld gekomen war. Nach einem souverän gewonnenen ersten Satz gegen den Schweizer Marc-Andrea Huesler begann Kecmanovic gegen Ende von Durchgang zwei plötzlich zu zittern, hatte immense Probleme beim Aufschlag. Huesler griff gerne zu, schickte die Partie in die Verlängerung. Nach 2:19 Stunden Spielzeit setzte sich aber der favorisierte Mann aus Belgrad mit 6:2, 5:7 und 6;3 durch.

Im Endspiel am Sonntag (15 Uhr, live bei ServusTV) bekommt es der 21-Jährige mit Yannik Hanfmann zu tun. Der Deutsche schlug Laslo Djere mit 4:6, 6:3 und 7:6 (5). Für beide Spieler ist es das zweite Endspiel auf der ATP-Tour: Kecmanovic stand in Antalya 2019 kurz vor dem Turniersieg, Hanfmann 2017 in Gstaad.

Die beiden Finalisten verbindet ihre US-amerikanische Vergangenheit bzw. Gegenwart: Yannick Hanfmann verbrachte einige Zeit an einem College, Miomir Kecmanovic verließ im Alter von 13 Jahren seine Heimat, um an der IMG Academy in Florida zu trainieren. Im Moment steht Kecmanovic auf Position 47 der ATP-Weltrangliste - und geht gegen den noch dreistelligen Hanfmann als Favorit in die Finalpartie.

