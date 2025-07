Generali Open Kitzbühel live: Justin Engel vs. Thiago Seyboth Wild im TV, Livestream und Liveticker

Justin Engel trifft in der ersten Runde der Generali Open in Kitzbühel auf den Brasilianer Thiago Seyboth Wild. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 19:22 Uhr

© Jürgen Hasenkopf/Getty Images Justin Engel und Thiago Seyboth Wild duellieren sich in der ersten Runde der Generali Open.

Gelingt Justin Engel der nächste Sieg auf der ATP Tour? Gegen Thiago Seyboth Wild dürfte sich der Nürnberger defintiv etwas ausrechnen. Der Brasilianer belegt aktuell Rang 132 in den ATP-Charts und sucht aktuell nach einem Weg zurück in die Top 100.

Ein direktes Duell haben beide Spieler aus der Tour noch nicht bestritten.Die Favoritenrolle dürfte beim 76 Plätze und acht Jahre älteren Südamerikaner liegen. Doch der 17-jährige Justin Engel hat bereits mehrfach bewiesen, dass diese Gegner für das deutsche Talent schlagbar sind.

Engel vs. Seyboth Wild - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Justin Engel und Thiago Seyboth Wild gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel