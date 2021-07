Generali Open Kitzbühel: Novak unterliegt Mager, Altmaier schlägt Djere

Die österreichische Nummer zwei Dennis Novak scheiterte zum Auftakt der Generali Open in Kitzbühel klar an Gianluca Mager. Der Deutsche Daniel Altmaier steht hingegen in der zweiten Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 17:03 Uhr

© GEPA Pictures Dennis Novak musste sich in Kitzbühel früh verabschieden

Kein guter Auftakt für die österreichischen Vertreter bei den Generali Open in Kitzbühel: Nach der Dreisatzniederlage von Lukas Neumayer gegen Mario Vilella Martinez musste sich auch Dennis Novak bereits nach Runde eins verabschieden - allerdings fiel die Pleite deutlich klarer aus als bei seinem Landsmann zuvor.

Denn Gianluca Mager ließ Novak nur im ersten Satz eine Chance, konnte diesen Abschnitt aber mit 6:4 für sich entschieden. Damit war der Wille des 27-Jährigen endgültig gebrochen: Nach nur 58 Minuten Spielzeit verwandelte der Italiener seinen ersten Matchball zum deutlichen 6:4 und 6:0-Erfolg. Mager trifft nun auf Albert-Ramos Vinolas.

Besser lief es hingegen für den Deutschen Daniel Altmaier. Der Halbfinalist von Umag besiegte Laslo Djere auf Court Küchenmeister mit 4:6, 6:3 und 6:3. In Runde zwei bekommt es der 22-Jährige mit Marco Cecchinato zu tun.

