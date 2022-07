Generali Open Kitzbühel: Thiem schlägt Ofner, jetzt im Viertelfinale gegen Hanfmann

Dominic Thiem ist als zweiter Österreicher in das Viertelfinale der Generali Open 2022 eingezogen. Thiem besiegte Sebastian Ofner mit 6:2, 3:6 und

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2022, 18:40 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Mittwoch in Kitzbühel

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Thiem begann konzentriert, ließ bei eigenem Aufschlag nichts zu und nahm Ofner in Satz eins zweimal dessen Aufschlag ab. Nach 33 Minuten stand es 6:2 für den Kitzbühel-Champion von 2019. Wenig ließ darauf schließen, dass sich an dieser Konstellation etwas ändern würde. Bis Thiem sein Service-Game zum 2:4 im zweiten Durchgang abgab. Ofner schaffte danach ohne Probleme den Satzausgleich.

Die ersten vier Spiele im dritten Akt gingen allesamt an die Rückschläger, bis Thiem mit eigenem Service auf 3:2 stellte. Die Entscheidung fiel im achten Spiel, in dem Ofner als Aufschläger vier Fehler unterliefen. Thiem holte sich das Break. Und machte wenige Augenblicke nach Abwehr von zwei Breakbällen später seinen Einzug in das Viertelfinale klar. Dort trifft der 28-Jährige auf Yannick Hanfmann aus Deutschland.

Nach dem Match sprach Thiem von einem komischen Spiel. Und merkte an, dass für ihn die beiden unmittelbaren Re-Breaks im dritten Satz unheimlich wichtg waren. "Der Aufschlag hat mich in engen Situationen gerettet", so Thiem im Gespräch bei ServusTV mit Babsi Schett.

Davor gab es für die österreichischen Fans schon einmal Grund zur Freude: Denn Filip Misolic, mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen, besiegte Routiner Pablo Andujar mit 6:4 und 6:0. Misolic, erst 20 Jahre alt, trifft im Viertelfinale entweder auf Dusan Lajovic oder Aslan Karatsev. Ausgeschieden ist dagegen Jurij Rodionov, der Roberto Bautista Agut mit 1:6 und 4:6 unterlag.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel