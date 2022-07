Generali Open Kitzbühel 2022 live: Dominic Thiem vs. Sebastian Ofner im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Sebastian Ofner treffen am heutigen Mittwoch im Achtelfinale der Generali Open 2022 in Kitzbühel aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 22:51 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner treffen in Kitzbühel zum zweiten Mal aufeinander

Wieder Sebastian Ofner, wieder Kitzbühel: Wie schon 2019 bekommt es Dominic Thiem im Achtelfinale von Kitzbühel mit dem Steirer zu tun. Damals ging die Partie nach einer engen Anfangsphase doch recht deutlich mit 6:3 und 6:2 an Thiem, der im Anschluss auch das Turnier gewann.

Am Dienstag hatten beide Österreicher vor vollem Haus zugeschlagen. Sebastian Ofner schaffte gegen Richard Gasquet ein bemerkenswertes Comeback, Dominic Thiem hatte mit Alexander Shevchenko keine Probleme.

Thiem vs. Ofner - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Sebastian Ofner gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel