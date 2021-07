Generali Open Kitzbühel: Topfavorit Casper Ruud zieht ins Finale ein

Der an Position eins gesetzte Casper Ruud steht nach einem Zweisatzerfolg über Arthur Rinderknech im Finale der Generali Open Kitzbühel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.07.2021, 19:50 Uhr

© GEPA Pictures Casper Ruud steht in Kitzbühel im Endspiel

Nach seinen zwei Turniersiegen in Bastad und Gstaad fehlt Casper Ruud nur noch ein Sieg zum Sandplatz-Hattrick: Der Norweger zog bei den Generali Open in Kitzbühel dank eines Zweisatzerfolges über den Franzosen Arthur Rinderknech ins Finale ein und könnte sich am Samstag den vierten Titel des Jahres sichern.

Im Halbfinale setzte sich der Weltranglisten-14. mit 6:3 und 7:6 (7) gegen Überraschungsmann Rinderknech durch. Dabei ließ sich Ruud auch von einer knapp zweistündigen Regenpause Mitte des ersten Satzes nicht beirren. Im Tiebreak des zweiten Abschnitts musste der 22-Jährige einen Satzball abwehren, kurz darauf verwertete er seinen dritten Matchball.

Im Endspiel trifft Ruud auf Pedro Martinez. Der Spanier hatte sich im ersten Halbfinale des Tages gegen den Deutschen Daniel Altmaier in drei Durchgängen behauptet.

