Generali Race to Kitzbühel 2026: Die Jagd auf die 10.000.- Euro beginnt

Bereits zum sechsten Mal geht ab Ende April das größte Amateur-Tennis-Turnier Europas über die Bühne: das Generali Race to Kitzbühel 2026.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 16:35 Uhr

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Was ist mehr wert? Als Amateur ein Tennismatch vor mehr als 5.000 begeisterten Fans im schönsten Tennisstadion Österreichs zu bestreiten? Oder am Ende einen Siegerscheck über 10.000.- Euro bei der Bank des Vertrauens einzulösen? Das Generali Race to Kitzbühel macht beides möglich. In diesem Jahr bereist zum sechsten Mal.

Zunächst stehen aber erst einmal die Qualifikationsturniere an. Und das in allen neun Bundesländern. Turnierchef Claus Lippert freut sich wieder auf Anwärter fast jeder Spielstärke, im vergangenen Jahr war es schließlich der 13-jährige Raphael Dutzler, der sich im Kitzbüheler Stadion am Finaltag der Generali Open den Siegerscheck holte. Im Finale gegen Toni Klein, der mit einer ITN von 8,0 gestartet war.

Die ersten Stationen für das Generali Race to Kitzbühel stehen bereits fest, der Startschuss erfolgt schon fast traditionell im UTC La Ville in Wien Ende April.

Wie schon in den vergangenen Jahren können Frauen einen „ITN-Bonus“ in Anspruch nehmen, werden alle Teilnehmer mit Willkommensgeschenken begrüßt, und, und, und.

Alle Informationen über das Generali Race 2026 und die Möglichkeiten zur Anmeldung findet Ihr hier! Also: Nichts wie raus und mitmachen!