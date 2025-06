Generali Race to Kitzbühel: Erfolgreiches Turnier im UTC La Ville mit 140 Nennungen

Am Pfingstwochenende fand in Wien das bereits dritte Quali-Turnier des Generali Race to Kitzbühel in der Ost-Region statt. Zum zweiten Mal präsentierte sich das Union Tennis Center La Ville dabei als perfekter Gastgeber. Trotz des eher verregneten Wochenendes konnte das Turnier aufgrund toller infrastruktureller Möglichkeiten, wie der Tennishalle und dem brandneuen Flutlicht auf den Show-Courts, planmäßig im Freien zu Ende gespielt werden. 140 Teilnehmer bemühten sich an den vergangenen drei Pfingst-Tagen um wichtige Punkte für das mit 10.000 Euro dotierte Finalturnier in Kitzbühel.

von Claus Lippert

zuletzt bearbeitet: 10.06.2025, 16:28 Uhr

Teo Katic holt sich Titel in der ITN 3er-Kategorie

In der Kategorie ITN 3,0 konnte sich Teo Katic vom AZ Tennisclub im Finale gegen den US-Amerikaner Kirill Pervun mit 6:3, 6:2 durchsetzen. „Ich habe heute konstant und ruhig Tennis gespielt, das hat mir zum Sieg verholfen. Nach schwachen Leistungen, Verletzungen und Krankheiten in letzter Zeit bin ich jetzt sehr zufrieden“, meinte Teo Katic. László Mayer aus Ungarn musste hingegen in der Kategorie ITN 4,0 erst zwei Matchbälle abwehren, um sich dann schlussendlich mit 11:9 im Matchtiebreak den Titel zu holen. „Es war ein sehr knappes, intensiv geführtes Match“, so der Finalist Ferdinand Gulla nach dem Match. „Ein mental und physisch anspruchsvolles Spiel; ich möchte mich bei der Turnierleitung für die Organisation bedanken und freue mich darauf, bald wieder mitspielen zu dürfen“, lautete das Statement von Mayer nach dem Endspiel.

Jugend zeigt mit Topleistungen auf

Auch Romeo Oxley in der Kategorie ITN 5,0 hatte mit Laura Bregenz Birnbaumer eine alles andere als leichte Aufgabe im Finale, er lag zwischenzeitlich bereits 1:6 und 0:4 zurück, ehe er seinen Rhythmus fand und das Match dann doch noch im Matchtiebreak für sich entscheiden konnte. Der 13-jährige Nicolas Patzel war im Turnier der Kategorie ITN 6,0 eine Klasse für sich, und triumphierte ohne Satzverlust, wobei er sich im Finale mit einem frühen 0:3 in Durchgang eins konfrontiert sah. „Ich musste mich erst auf den Gegner einstellen, aber Geduld und Resilienz waren der Schlüssel zum Sieg“, meinte Patzel nach seinem Turniersieg. Nach zwei sehr engen Halbfinalspielen, welche erst mit 10:8 bzw. mit 15:13 im Matchtiebreak entschieden wurden, kam es in der Kategorie ITN 7,0 zum Endspiel zwischen Zdravko Jankovic und Felix Scurtu, welches Felix Scurtu erneut im Matchtiebreak mit 10:5 für sich entscheiden konnte.

Oberösterreicher belohnt sich mit Titel in Wien für seine Reisestrapazen

In der Night Session trafen um den Titel in der Kategorie ITN 8,0 der Burgenländer Christian Sonderer und der aus Oberösterreich angereiste Alexander Gierlinger aufeinander, welcher am Abend seine zweite Chance auf einen Generali Race to Kitzbühel Titel am selben Tag nutzen konnte. Nach einem Zwischenstand von 6:0 und 4:0 für Gierlinger schien eigentlich schon alles entschieden, doch Sonderer machte dieses Endspiel noch einmal spannend und holte auf 4:5 auf, verlor allerdings das nächste Game und somit ging Gierlinger als Sieger vom Platz. Sonderer musste sich mit seiner zweiten Finalteilnahme beim Generali Race to Kitzbühel begnügen.