Generali Race tp Kitzbühel: Quali-Auftakt im Westen mit Turnier-Doppelpack

Lange mussten sie sich gedulden, jetzt dürfen sie endlich auf Kristall-, und Punktejagd gehen. Die Rede ist von der Hobbyspielern im Westen Österreichs, die sich am vergangenen Wochenende über den Start des Generali Race to Kitzbühel freuten, und mit einem Turnier-Doppelpack in Dornbirn und Neumarkt am Wallersee die Qualifikation für das gar nicht mehr ferne und mit 10.000 Euro dotierte Finalturnier am 25. Juli in Going eröffneten.

von Claus Lippert

zuletzt bearbeitet: 09.07.2024, 10:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© privat/Claus Lippert

Dornbirn zum dritten Mal Gastgeber beim Generali Race to Kitzbühel

In Dornbirn hat man mittlerweile schon Routine mit dem Generali Race to Kitzbühel, und mit Turnierdirektor Rudi Bildstein sowieso, die pure Erfahrung an den Schalthebeln des auch im Ländle längst beliebten und etablierten Events sitzen. Zum dritten Mal war der erfolgreichste Tennisclub jenseits des Arlbergs aus dem Dornbirner Stadtteil Schoren mit der Austragung eines Qualiturniers im Rahmen des größten Amateur-Tennis-Events in Europa betraut. Zum Auftakt der "West-Quali" kamen 52 Spielerinnen in die Höchsterstraße, um sich eine gute Ausgangsposition für die Goinger Finaltickets zu sichern. Über einen mehr als gelungenen Start in die vier Turniere umfassende Generali Race to Kitzbühel Quali konnte sich u.a. der 16jährige Andreas Mathis vom TC Hohenems freuen, der sich im Finale des ITN 5 Bewerbs gegen Maximilian Nalter durchsetzen konnte.

Ganz ohne Regen ging es auch heuer nicht ab im Ländle, wobei der routinierte Turnierleiter Rudi Bildstein den im Vergleich zu den letzten Jahren geringen Niederschlag mit einer Hallenpartie am Sonntag Vormittag geschickt ausbremste. Die bestritten im Semifinale des ITN 7 Bewerbs die Herren Niklas Schwarz und Luca Muxel. Nach nahezu 3 Stunden Spielzeit mit nicht enden wollenden Ballwechseln entschied Niklas Schwarz gegen Muxel Luca das Marathonmatch mit 6:3 6:7 10:6 für sich. Leider musste Niklas dann im anschließenden Finale gegen Balthasar Zangerle im zweiten Satz mit einer Zerrung aufgeben. Zu einem Duell der Jugend kam es in der ITN Gruppe 6-10, dabei hatte der 16-jährige Hefel Julian gegen Amann Felix das bessere Ende für sich.



Die Gruppe 8-10 dominierte die 23-jährige Umjenovic Sara vom TC Schwarzach. Im Finale gewann sie 6:4 5:7 10:8 gegen Fink Julius. Sehr spannend verlief der Tie Break Shoot Out um 2 Kartons Yonex Bälle. Nachdem sich die Spieler mit Vorgaben von 5:0 und 6:0 nicht durchsetzen konnten kam es in der Finalpartie zum Duell zwischen Hefel Julian und Mathis Andreas, beide vom TC Hohenems. Hefel triumphierte am Ende mit 11:9. Die schönen Glaspokale und Medaillen wurden vom TC Dornbirn Präsident Johannes Oelz gemeinsam mit der Turnierleitung Heidi und Rudolf Bildstein übergeben.

© privat/Claus Lippert

Mit Umsicht und Weitblick agierte an diesem ersten Juli-Wochenende auch der Turnierdirektor des in Neumarkt am Wallersee stattfindenden Quali-Turniers im Rahmen des Generali Race to Kitzbühel 2024. Johann Hansel nützte die ersten beiden und vorallem sonnigen Spieltage, um das Turnier in trockenen Tüchern einem planmäßigen Ende zuzuführen, und dem verregneten Sonntag ein Schnippchen zu schlagen. Am wunderschönen Wallersee entführten freilich die Gäste aus den verschiedenen Bundesländern die Kristalltrophäen in alle Himmelsrichtungen. Oskar Maier vom Klosterneuburger Tennisverein in Niederösterreich sammelte 10 Race Punkte für seinen Triumph im ITN 4,0 Bewerb, während Stefan Machreich in der 5,0er-ITN-Klasse den Titel nach Tirol holte.

Im 7er-Bewerb schlug Jakob Schoblocher aus Oberösterreich zu, und so war es schließlich an Christoph Stellner, die Ehre der Salzburger beim Heimturnier zu retten. Der topgesetzte 16jährige vom TC Golling triumphierte im 8er-Bewerb, und sorgte so für ein Salzburger Happy End. Spannende Matches und viel Spaß brachte am Finaltag auch noch das abschließende Tiebreak-Shootout im Handicap-Modus, das Oskar Maier im Finale nach 0:6 Rückstand noch hauchdünn in ein 11:9 und damit zwei Kartons Tennisbälle verwandeln konnte. Weiter geht es übrigens im Westen am kommenden Freitag den 12. Juli mit dem Qualiturnier im wunderschönen Going am Wilden Kaiser. Dort hängt bereits seit Tagen das Schild "AUSVERKAUFT". Für die Warteliste kann man sich aber noch anmelden!