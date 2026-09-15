Generali steigt beim Davis Cup ein: Versicherung wird "Presenting Partner" des Nationenwettbewerbs

Das Versicherungsunternehmen Generali wird ab sofort neuer “Presenting Partner im Davis Cup. Der historische Nationenwettbewerb wird damit zukünftig offiziell den Namen ”Davis Cup by Generali" tragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 16:42 Uhr

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© GEPA Pictures GENERALI OPEN KITZBÜHEL

Kurz vor dem Start der zweiten Runde der Qualifiers im Davis Cup gaben der Tennisweltverband “World Tennis” und das Versicherungsunternehmen Generali eine mehrjährige Partnerschaft bekannt. Generali wird ab sofort als “Presenting Partner” des prestigeträchtigen Wettbewerbs fungieren und damit starke Präsenz im global umfassenden Nationenwettbewerb zeigen, der nun offiziell “Davis Cup by Generali” heißen wird.

Das starke Engagemant von Generali im Tennissport ist dabei nicht neu. Vor allem in Österreich ist Generali schon seit vielen Jahren im Tennis sehr aktiv und mit dem Sport stark verbunden. So ist das Unternehmen seit 1994, mit kurzer Unterbrechung, der Titelsponsor der Generali Open in Kitzbühel. Das traditionsreiche ATP 250er-Turnier zieht jedes Jahr viele Tennisstars und tausende begeisterte Fans an.

Generali steht für "Resilienz, Disziplin und Integrität"

Zudem unterstützt Generali den Österreichischen Tennisverband (ÖTV) und ist auch im Breitensport, u.a. als Namensgeber im “Race to Kitzbühel”, seit vielen Jahren aktiv. Die nun neu abgeschlossene Partnerschaft für den Davis Cup ist also kein Zufall, sondern unterstreicht lediglich die Verbundenheit des Versichungsunternehmens mit dem Tennissport.

Das bestätigt auch Philippe Donnet, der CEO der Generali Group, in seinem Statement bei der Bekanntgabe der umfassenden Tätigkeit im Davis Cup: “Generali hat eine lange Verbindung zum Tennis. Ein Sport, der viele der Werte widerspiegelt, die wir jeden Tag fördern, wie etwa Resilienz, Disziplin und Integrität.”