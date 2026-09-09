Jetzt fix: Holger Rune gibt Comeback im Davis Cup!

Holger Rune wird nun definitiv am dritten September-Wochenende sein Comeback nach fast einjähriger Pause geben.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 09.09.2026, 03:49 Uhr

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© Getty Images Holger Rune im vergangenen Herbst im dänischen Davis-Cup-Team

Holger Rune steht nach fast einjähriger Leidenszeit vor seinem Tennis-Comeback. "Ich habe großartige Neuigkeiten für euch alle und für mich selbst", sagte Rune in einem Instagram-Video und kündigte seine Rückkehr für das Davis-Cup-Match zwischen Dänemark und Bulgarien in Kopenhagen (18. bis 20. September) an.

"Ich bin sehr aufgeregt", sagte Rune, der auf "elf Monate harter Arbeit" zurückblickt und betonte: "Ich kann es nicht erwarten, alle meine Fans (...) wieder zu sehen. Ich habe euch so sehr vermisst."

Rune hatte seinen letzten Auftritt im Halbfinale des Turniers in Stockholm im Oktober 2025, als er gegen den Franzosen Ugo Humbert aufgeben musste. Der 23-Jährige, einst Nummer vier der Welt, hatte sich damals eine Achillessehnenverletzung zugezogen und seine Rückkehr immer wieder verschieben müssen.

Im Gegensatz zu Carlos Alcaraz hatte Rune auf einen Start bei den US Open verzichtet. Allerdings hatten die beiden Rekonvaleszenten im August mehrere harte Trainingseinheiten in Murcia absolviert.