German Ladies' Series: Halbfinal-Gruppen ausgelost - Friedsam kehrt mit Wildcard zurück

Darmstadt heißt der Gastgeber der Halbfinalspiele der German Ladies‘ Series presented by Porsche, die an diesem Mittwoch starten. Für acht Spielerinnen geht es vom 15. bis 18. Juli aufgeteilt in zwei Gruppen um die insgesamt vier Finaltickets. Die Auslosung der beiden von Laura Siegemund und der mit einer Wildcard zurückgekehrten Anna-Lena Friedsam angeführten Gruppen ist erfolgt und verspricht spannende Matches.

von PM

zuletzt bearbeitet: 14.07.2020, 07:45 Uhr

© Herbert Krämer Laura Siegemund

In Gruppe A der German Ladies‘ Series presented by Porsche muss sich die bisher ungeschlagene Laura Siegemund mit Katharina Gerlach, Jule Niemeier und Lisa Ponomar – die als eine der Siegerinnen der Bonusrunde aus der Zwischenrunde per Los eine Wildcard erhalten hatte - messen.

Gruppe A mit Siegemund, Gerlach, Niemeier und Ponomar

„Jetzt sind die Spielerinnen übrig, die in den letzten Wochen die meisten Siege eingeheimst haben. Es wird also nicht einfacher – aber ich freue mich, dass es nun richtig zur Sache geht“, sagte Laura Siegemund im Anschluss an die live auf dem Instagram-Kanal des Deutschen Tennis Bundes vorgenommene Auslosung der Halbfinalpartien und zog eine erste Bilanz der Turnierserie: „Ich finde das Format gut, man hatte zwischen den einzelnen Runden immer eine Woche Zeit, um im Training die Erkenntnisse aus den Spielen zu bearbeiten. Ich hatte auch schon einige echt harte Matches, insofern ist es eine gute Vorbereitung auf die WTA-Tour.“

Eine ihrer Gegnerinnen im Halbfinale heißt Katharina Gerlach. Die Porsche Talent Team-Spielerin kommentierte die Auslosung ebenfalls live auf der Social Media-Plattform: „In erster Linie freue ich mich auf die ganzen Matches, die jetzt auf mich zukommen. Ich kenne alle Mädels, denn man sieht sich immer wieder auf den Turnieren. Gegen Jule Niemeier hatte ich vor der Coronapause einige enge und gute Spiele und gegen Laura habe ich vor einigen Jahren glatt verloren. Mal sehen, was jetzt geht.“

Gruppe B mit Friedsam, Korpatsch, Zaja und Schunk

Anna-Lena Friedsam, die nach der Vorrunde aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgestiegen war, ist nun wieder genesen und mit einer Wildcard ausgestattet, zurück im Wettbewerb. Aufgrund ihres WTA-Rankings führt sie die Halbfinalgruppe B der German Ladies‘ Series presented by Porsche an. Dort hat sie es mit Tamara Korpatsch, Anna Zaja und Nastasja Schunk aus dem Porsche Talent Team zu tun zu tun.

„Ich hatte in der Zwischenzeit viel Physiotherapie und auch wieder gut trainiert. Jetzt freue mich über die Chance, wieder mitzuspielen“, sagte Friedsam im an die Auslosung anschließenden Chat mit Gast-Moderator Christopher Kas. „Tamara kenne ich von der Tour, habe aber noch nie gegen sie gespielt. Gegen Anna stand ich dagegen schon einige Male auf dem Platz, das wird spannend. Nastasja Schunk ist eine junge Spielerin, die sich gut präsentiert hat. Ich bin auf jeden Fall bereit.“

Auch Head of Women’s Tennis Barbara Rittner sieht dem Halbfinale der German Ladies‘ Series presented by Porsche mit Vorfreude entgegen: „Die Qualität des Tennis ist mit jeder Runde besser geworden. Es gab wirklich viele tolle Matches und gerade die jungen Spielerinnen, auf die ich immer besonders schaue, haben sich gut verkauft. Aber auch die arrivierten Damen wie eine Laura Siegemund oder eine Tamara Korpatsch haben mich in ihrer Professionalität und Souveränität beeindruckt. Das wird eine sehr ausgeglichene Angelegenheit. Ich bin gespannt, wen wir im Finale in Versmold sehen.“

Beim Halbfinale in Darmstadt werden – anders als in der Vorrunde und Zwischenrunde der German Ladies‘ Series – bis zu 100 Zuschauer zugelassen sein. Damit bleiben die Veranstalter unter der im Bundesland Hessen zugelassenen maximalen Zuschauerzahl, so dass der notwendige Sitzabstand problemlos eingehalten werden kann. Für das Finale der German Ladies‘ Series presented by Porsche, das vom 23. bis 26. Juli in Versmold ausgetragen wird, qualifizieren sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Gruppen.