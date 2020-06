German Ladies Series presented by Porsche: Barthel, Siegemund feiern Favoritensiege, Friedsam profitiert von Aufgabe

Die erste Gruppenphase bei der German Ladies Series presented by Porsche fand am heutigen Donnerstag ihr Ende. Während sich Mona Barthel und Laura Siegemund die Gruppensiege sicherten, musste sich Anna-Lena Friedsam trotz einem Sieg zum Abschluss mit dem zweiten Platz begnügen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.06.2020, 20:33 Uhr

Laura Siegemund spazierte ohne Satzverlust durch ihre Vorrundengruppe bei der German Ladies´ Series presented by Porsche

Nichts anbrennen in Gruppe 1 ließ Tamara Korpatsch, die auch ihr drittes Gruppenspiel in zwei Sätzen gewinnen konnte und sich so den ersten Platz sicherte. Hinter ihr landete Natasja Schunk, die zum Abschluss Tea Lukic in drei Sätzen besiegte.

Middendorf überrascht

In Gruppe 2 gab es hingegen eine überraschende Siegerin. Julia Middendorf hatte bereits mit ihrem Sieg über Anna-Lena Friedsam für Aufsehen gesorgt, gewann am Donnerstag auch ihr letztes Gruppenspiel gegen Joelle Steur und wurde Erste. Friedsam profitierte bei ihrem dritten Auftritt von einer frühen Aufgabe von Vivian Heisen.

Standesgemäß schloss Laura Siegemund ihre Gruppenphase ab. Die Weltranglisten-65. gewann auch ihr drittes Guppenspiel souverän und landete vor Romy Kölzer auf Platz eins in Gruppe 3.

Barthel souverän

In Vorrundengruppe 4 konnte Mona Barthel reüssieren, die Bad Segebergerin schlug Jule Niemeier im direkten Duell in zwei Sätzen und verdrängte Niemeier auf den zweiten Rang.

Die fünfte Gruppe konnte Katharina Gerlach den Gruppensieg holen, die 22-Jährige feierte den dritten Sieg im dritten Spiel und schnappte sich damit Platz eins vor Mina Hodzic, die Angelina Wirges besiegen konnte.

Keine Blöße gab sich in Vorrundengruppe 6 Anna Zaja, die gegen Lisa Matviyenko überhaupt nur zwei Spiele abgab. Zweite wurde Eva Lys mit einem Sieg über Sarah Müller.

