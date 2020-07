German Men’s Series: Hanfmann, Stebe, Marterer und Otte stehen im Finale

Die Halbfinalspiele in Meerbusch sind beendet und die Tannenhof Resort German Men’s Series biegt auf die Zielgeraden ein. Die Finalisten, die sich vom 21. bis zum 24. Juli in Großhesselohe um den Gesamtsieg der DTB-Turnierserie duellieren, heißen Yannick Hanfmann, Cedrik-Marcel Stebe, Maximilian Marterer und Oscar Otte.

In Gruppe A der Tannenhof Resort German Men’s Series konnten sich der topgesetzte Cedrik-Marcel Stebe und Oscar Otte durchsetzen.

„Ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen, denn es war von Anfang an mein Ziel, ins Finale zu kommen“, so Stebe. Der als Mit-Favorit gehandelte Davis Cup-Spieler konnte sich in Meerbusch mit zwei Siegen in der Gruppe für das Finale in Großhesselohe qualifizierte. Dort trifft er auf seine Trainingspartner am DTB-Bundesstützpunkt in München, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer. „Schön, dass die Finalrunde vor unserer Haustür stattfindet. Yannick, Maximilian und ich kennen uns in- und auswendig, da wird die Tagesform entscheiden.“

Das Münchner Trio wird in Großhesselohe durch den Kölner Oscar Otte ergänzt, der in Meerbusch die Gruppe A mit drei Siegen gewinnen konnte: „In München habe ich noch nicht so oft gespielt, mal schauen ob sich der Höhenunterschied bemerkbar macht. Ich denke aber, die Karten werden im Finale noch mal neu gemischt.“

Hanfmann und Marterer dominieren Gruppe B

Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer lösten unterdessen die Finaltickets in der Gruppe B der Tannenhof Resort German Men’s Series. „Ich freue mich jetzt einfach, dass ich noch eine Woche spielen darf und dass das Finale zuhause in München stattfindet. Da kann jeder gegen jeden gewinnen“, so Hanfmann, dem in Meerbusch drei Siege in seiner Gruppe gelangen.

Maximilian Marterer trumpfte mit zwei Siegen ebenfalls auf und hat sich für das Finale nahe seiner bayerischen Trainingsstätte viel vorgenommen: „Ich freue mich auf Großhesselohe. Die Bedingungen dort liegen meinem Spiel, auch wenn es natürlich ein bisschen schwerer ist, gegen Kumpels zu spielen, mit denen man trainiert und die einen sehr gut kennen. Aber das kann passieren und es bedeutet ja auch, dass wir alle bisher gute Leistungen gebracht haben.“

Hanfmann beendet Halbfinalrunde auf Platz eins

In den abschließenden gruppenübergreifenden Platzierungsspielen am Sonntag in Meerbusch setzte sich im Match um Platz eins Yannick Hanfmann gegen Oscar Otte durch und sicherte sich dadurch den Halbfinal-Siegerscheck von 7.000 Euro. Das Spiel um Platz drei gewann Maximilian Marterer gegen Lucas Gerch, der für den krankheitsbedingt ausgefallenen Cedrik-Marcel Stebe einsprang.

„Die Favoriten aus der Vor- und Zwischenrunde haben sich durchgesetzt. Es werden sicher spannende Spiele in Großhesselohe. Einen kleinen Vorteil werden die drei Spieler aus München haben, die an den Höhenunterschied gewöhnt sind, der nicht zu unterschätzen ist“, blickt Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann auf das Finale.

Die Ansetzungen für das Finale der Tannenhof Resort German Men’s Series, das vom 21. bis 24. Juli in Großhesselohe ausgetragen wird, werden voraussichtlich Ende der kommenden Woche vorgenommen. Gespielt wird dort erneut nach dem „Round-Robin“-Modus mit anschließenden Platzierungsspielen um die Positionen eins und drei.