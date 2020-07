German Men´s Series: Otte und Marterer mit Auftaktsiegen

Beim Finale der Tannenhof Resort German Men’s Series auf der Anlage des TC Großhesselohe gab es am ersten Tag packende und hochklassige Spiele. Bei der Endrunde der „DTB German Pro Series“ setzten sich dabei jeweils Maximilian Marterer und Oscar Otte in spannenden Dreisatz-Matches durch.

zuletzt bearbeitet: 21.07.2020, 20:35 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Maximilian Marterer hat zum Auftakt der Finalrunde Yannick Hanfmann geschlagen

Gleich am ersten Tag des Finales der Tannenhof Resort German Men’s Series beim TC Großhesselohe wurden mehrere hart umkämpfte Spiele auf Spitzen-Niveau ausgetragen. Bei dem mit 20.000 Euro dotierten Turnier der „DTB Pro Series“, zu dem ausschließlich Clubmitglieder des TC Großhesselohe in einer begrenzten Anzahl zusehen durften, waren zum Auftakt Maximilian Marterer (ATP 376) sowie Oscar Otte (ATP 217) erfolgreich.

Zunächst setzte sich Marterer im Duell der beiden Profis der TennisBase Oberhaching auf dem Leo- Benz-Centercourt in einer Spielzeit von über drei Stunden gegen Hanfmann mit 6:7(9), 7:6(5), 6:1. Während Marterers Base-Kollege Yannick Hanfmann (ATP 143) damit leben musste, im zweiten Satz den Sack zum Sieg nicht zugemacht zu haben, konnte Marterer sich über einen Auftaktsieg am Isarhochufer freuen. „Gleich von Anfang an habe ich ganz gut ins Match reingefunden. Ich habe gut aufgeschlagen und konnte gegen Yannick gut dagegengehalten. Es war ein sehr gutes und konzentriertes Match“, sagte Marterer, der vor knapp vier Wochen an gleicher Stelle die Zwischenrunde beim TC Großhesselohe gewonnen hatte.

Im darauffolgenden Spiel setzte sich Oscar Otte (ATP 217) gegen Cedrik-Marcel Stebe (ATP 133) mit 6:3, 6:7(1), 6:3 durch. Otte konnte sich über einen Auftakt-Erfolg an der Pullacher Straße freuen. „Das letzte Mal habe ich beim ATP-Challenger vor zwei Jahren gespielt. Die Anlage ist sehr schön. Ich bin zufrieden mit dem Match“, sagte der Kölner Otte. Stebe konnte indes nach einer jüngsten Trainingspause wieder ins Geschehen eingreifen und nach langer Zeit wieder einmal beim TCG aufschlagen. „Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich war seit längerer Zeit nicht mehr in Großhesselohe. Eine schöne Anlage. Es hat Spaß gemacht, hier zu spielen, auch wenn ich heute nicht gewinnen konnte.“

Siegerpartie am zweiten Tag

Am zweiten Tag am 22. Juli 2020 (ab 10.30 Uhr) treffen in der Hauptrunden-Gruppe zunächst die beiden Auftakt-Sieger Marterer und Otte aufeinander (ca. 12 Uhr). Im Anschluss (nicht vor 14.30 Uhr) duellieren sich mit Hanfmann und Stebe die beiden Verlierer des ersten Spieltages. In den beiden „NextGen-Gruppen“ stehen sich zuerst in Gruppe 1 Moraing und Sanchez-Martinez gegenüber (10.30 Uhr), bevor im letzten Spiel des Tages in Gruppe 2 Welte und Torski gegeneinander antreten (ca. 16 Uhr).

Die Spiele des Finalturniers beim TC Großhesselohe werden täglich ab 10.30 Uhr in einem Round- Robin-System ausgetragen. An den ersten drei Tagen finden die Gruppenspiele statt. Am vierten Tag findet dann sowohl das Finale der beiden Gruppenersten sowie das Spiel um Platz drei mit den Dritt- und Viertplatzierten statt. Das Endspiel am Freitag, den 24. Juli ist nach dem kleinen Finale (nicht vor 14.30 Uhr) um ca. 16 Uhr anberaumt. Die beiden „NextGen“-Dreiergruppen spielen an den ersten drei Tagen ebenfalls im Round-Robin-Modus gegeneinander. Das „NextGen“-Finale zwischen den beiden Gruppenersten ist am Freitag um ca. 12 Uhr anberaumt.

Der Online-Streamingdienst Tennis Channel überträgt alle Spiele der DTB-Turniereinladungsserie „German Pro Series“ (8.6. - 26.7.) als offizieller Streaming- und Fernseh-Partner live und exklusiv auf www.tennischannel.com. Mit dem Code “DTB2FREE” kann man den Tennis Channel zwei Monate lang kostenlos testen, danach ist der Monatsbeitrag von 2,49 Euro pro Monat fällig.