German Men´s Series: Stebe, Marterer gewinnen Zwischenrunde

Bei den German Men´s Series haben sich Cedric-Marcel Stebe (in Oberhaching) und Maximilian Marterer (in Großhesselohe) die Siege in der Zwischenrunde geholt. In Neuss und Mühlheim wird am Samstag noch gespielt.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 26.06.2020, 19:33 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Cedric-Marcel Stebe hat Johannes Härteis besiegt

Es wurde noch einmal spannend im letzten Spiel der Zwischenrunde, in dem sich Cedrik-Marcel Stebe und Daniel Masur gegenüber standen. Nachdem Masur den ersten Satz mit 6:3 dominierte, kämpfte sich der an eins gesetzte Stebe im zweiten Satz ins Spiel zurück. Mit 6:2, 6:3 konnte der Topfavorit am Ende das Finalmatch und somit das mit insgesamt 17.000 Euro dotierte Zwischenrundenturnier gewinnen.



"Heute habe ich mich etwas müde gefühlt und es hat etwas die Spannung gefehlt. Ich bin froh, das ich das Spiel dann noch drehen und gewinnen konnte, denn Daniel hat es mir heute nicht leicht gemacht. Insgesamt bin ich mit meiner Turnierleistung sehr zufrieden. Die ersten drei Tage waren sehr gut und ich kann auf jeden Fall gut in die Halbfinals in zwei Wochen starten. ", resümierte der Turniersieger nach seinem Erfolg.



Sowohl Cedrik-Marcel Stebe, als auch Daniel Masur qualifizieren sich als Gruppenerster und -zweiter für das Halbfinale der Tannenhof Resort German Men’s Series, das in Meerbusch vom 9. bis 12. Juli ausgetragen wird. Nach dem Halbfinale findet dann im Anschluss das große Finale der Turnierserie ab dem 21. Juli beim TC Großhesselohe statt. Eben dort setzte sich Maximilian Marterer gegen Jeremy Schifris, der für Kevin Krawietz eingesprungen war, mit 6:2 und 6:2 durch.

In Mühlheim an der Ruhr spielen sich am Samstag Yannick Maden und Oscar Otte den Sieg aus, in Neuss Yannick Hanfmann und Mats Rosenkranz, die bereits am heutigen Freitag aufeinander getroffen waren.