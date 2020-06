German Pro Series live, Tag 4: Struff, Maden, Altmaier im Livestream und Liveticker

In Neuss und Großhesselohe spielen die deutschen Tennismänner heute den vierten Tag ihrer Vorrundenmatches der DTB German Pro Series aus, in Überlingen und Troisdorf geht es in die zweiten Matches. Alle Informationen zu Gruppen, Spielpänen, etc. findet Ihr hier. Die Partien werden im Livestream beim Tennis Channel Deutschland gezeigt. Ausgewählte Matches findet Ihr hier in unserem Matchtracker.

Jan-Lennard Struff hat in Budapest aufgezeigt

Zugpferd der Veranstaltung ist Jan-Lennard Struff, derzeit 34. der ATP-Weltrangliste. Aus der deutschen Elite fehlen lediglich Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer, der kurzfristig verletzungsbedingt absagen musste. Struff ist vom ersten Tag an in Neuss am Start, beim TC Großhesselohe werden mit Yannick Hanfmann, Peter Gojowczyk und Matthias Bachinger drei Spitzenleute aufschlagen, dazu mit Kevin Krawietz auch der regierende Doppel-Champion der French Open. Insgesamt sind 32 Männer am Start, gespielt wird in acht Vierer-Gruppen.

Die Spieler in Großhesselohe und Neuss haben ihre Gruppenspiele bereits hinter sich und spielen nun gruppenübergreifend ihre Platzierungsspiele aus.

Spielplan für Freitag, 12. Juni 2020

Spielort Start Spieler 1 Spieler 2 Gruppe Ergebnis Großhesselohe 10:00 Uhr Milan Welte Matthias Bachinger 5:2 ret. Großhesselohe followed by Peter Gojowczyk Tobias Simon 3:3 ret. Großhesselohe 14:00 Uhr Kevin Krawietz Max Rehberg Großhesselohe followed by Daniel Masur Yannick Hanfmann Neuss 10:00 Uhr Benito Sanchez-Martinez Max Wiskandt Neuss followed by Peter Heller Kai Wehnelt Neuss 14:00 Uhr Jan-Lennard Struff Julian Lenz Neuss followed by Mats Rosenkranz Oscar Otte Troisdorf 10:30 Uhr Nino Ehrenschneider Jeremy Jahn (12) 6:4, 6:1 Troisdorf followed by Daniel Altmaier (8) Niclas Guttau 5 Troisdorf 15:00 Uhr Cedric-Marcel Stebe (3) Marvin Möller 1 Troisdorf followed by Maximilian Marterer (6) Lucas Gerch 5 Überlingen 10:30 Uhr Peter Torebko (13) Philipp Florig 6 6:1, 6:1 Überlingen followed by Sebastian Fanselow Mika Lipp 2 Überlingen 15:00 Uhr Yannick Maden (5) Louis Weßels 6 Überlingen followed by Johannes Härteis (14) Christoph Negritu 2

DTB German Pro Series - wo es einen Livestream gibt

Alle Matches der DTB German Pro Series werden im Tennis Channel Deutschland im Livestream zu sehen sein.