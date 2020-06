German Pro Series: Struff, Hanfmann gewinnen erneut, erster Sieg für Gojowczyk

Bei den DTB German Pro Series gab es am zweiten Spieltag keine Überraschungen: Sowohl Turnierfavorit Jan-Lennard Struff wie auch Peter Gojowczyk (Nummer 2) und Yannick Hanfmann (Nummer 4) konnten ihre Matches gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2020, 19:26 Uhr

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann hat schon zwei Siege auf seinem Konto

Gojowczyk war nach seiner Niederlage gegen Milan Welte schon etwas unter Zugzwang, setzte sich gegen Kevin Krawietz aber in zwei Sätzen durch. Muss aber am morgigen Donnerstag gegen Daniel Masur bestehen, um weiter um den Sieg mitspielen zu können. Masur schlug nach Krawietz auch Youngster Welte - nach einem knappen Tiebreak im ersten Satz mit 7:6 (7) und 6:2.

Ebenfalls in Großhesselohe schaffte Max Rehberg mit seinem glatten Erfolg gegen Matthias Bachinger eine kleine Überraschung, Yannik Hanfmann zeigte gegen Tobias Simon die zweite überzeugende Leistung.

Struff, Lenz. Otte mit zweiten Siegen

In Neuss ließ sich Jan-Lennard Struff von Peter Heller erwartungsgemäß nicht aufhalten. Der Warsteiner spielt am Donnerstag in seinem letzten Gruppenspiel gegen den für Mats Moraing eingesprungenen Ersatzmann Mats Rosenkranz, der ebenfalls mit einer 2:0-Bilanz in das Duelle mit Struff geht.

In der Gruppe 8 schließlich wurde Oscar Otte seiner Favoritenstellung gegen Kai Wehnelt problemlos gerecht, im ersten Match dieser Viererkombi hatte sich Julia Lenz glatt gegen Max Wiskandt durchgesetzt. Otte und Lenz spielen am Donnerstag den Gruppensieg untereinander aus.

Ergebnisse für Mittwoch, 10. Juni 2020

Spielort Start Spieler 1 Spieler 2 Gruppe Ergebnis Großhesselohe 10:00 Uhr Daniel Masur (9) Milan Welte 3 7:6 (7), 6:2 Großhesselohe followed by Matthias Bachinger (15) Max Rehberg 7 2:6, 4:6 Großhesselohe 14:00 Uhr Peter Gojowczyk (2) Kevin Krawietz 3 6:2, 7:5 Großhesselohe followed by Yannick Hanfmann (4) Tobias Simon 7 6:3, 6:2 Neuss 10:00 Uhr Mats Rosenkranz Benito Sanchez-Martinez 4 4:6, 6:0, 6:1 Neuss followed by Julian Lenz (10) Max Wiskandt 8 6:3, 6:2 Neuss 14:00 Uhr Jan-Lennard Struff (1) Peter Heller 4 6:3, 6:4 Neuss followed by Oscar Otte (7) Kai Wehnelt 8 6:2, 6:1

DTB German Pro Series - wo es einen Livestream gibt

Alle Matches der DTB German Pro Series werden im Tennis Channel Deutschland im Livestream zu sehen sein.