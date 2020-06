German Pro Series: Struff problemlos, Gojowczyk strauchelt gegen Youngster

Am ersten Tag der DTB German Pro Series gelang Milan Welte gegen Peter Gojowczyk eine Überraschung. Turnierfavorit Jan-Lennard Struff hatte dagegen keine Probleme.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.06.2020, 21:13 Uhr

© GEPA Pictures Peter Gojowczyk steht schon unter Zugzwang

Wenn die Lust auf Wettkampftennis groß ist, dann stört eine deutlich erhöhte Luftfeuchtigkeit die matchhungrigen Athleten nicht weiter. Und also eröffneten Kevin Krawietz und Daniel Masur mit etwas Verspätung auf dem Center Court des TC Großhesselohe im Süden Münchens den Spielbetrieb in Gruppe 3 der DTB German Pro Series, ein paar Tage, nachdem das österreichische Pendant gestartet war..

32 Männer sind es insgesamt, die sich ab heute also um den Sieg bewerben, gespielt wird auch noch in Troisdorf, Überlingen (jeweils ab Donnerstag) und Neuss. An letzteren Standorten mit bis zu 100 Zuschauern, ein Kontingent, das zum Auftakt zwischen Mats Rosenkranz (der kurzfristig für Mats Moraing eingesprungen war) und Peter Heller in Neuss noch nicht zur Gänze ausgeschöpft wurde.

Welte schlägt Gojowczyk

In Großhesselohe sind keine Fans erlaubt, die wenigen akkreditierten Journalisten tragen Mundschutz und wahren Abstand, dasselbe gilt für die Spieler und deren Betreuer, auch für die Veranstalter. Christopher Kas vereint die beiden letztgenannten Attribute wie kein Zweiter auf der Anlage, der ehemalige Davis-Cup-Spieler hat an der Vorbereitung der Anlage mitgewirkt, ist Chef der Bundesliga-Mannschaft des TC Großhesselohe - und in erster Linie als Coach von Peter Gojowczyk vor Ort.

Michael Kohlmann wiederum, der deutsche Davis-Cup-Kapitän, war direkt von der TennisBase in Oberhaching zum Auftakt der DTB-Serie gekommen. Kohlmanns vorrangiges Interesse gilt den Nachwuchsspielern wie Milan Welte und vor allem Max Rehberg. Welte bekam es am Dienstag mit Routinier Gojowczyk zu tun, Rehberg mit Yannick Hanfmann. Kohlmann kennt das Teilnehmerfeld wohl so genau wie kein Zweiter, gerade die Gruppe um Gojowczyk, Masur, Krawietz und Welte hält er für eine der stärksten. Gut für Masur, der für Deutschland auch schon im Davis Cup gespielt hat, dass er den engen Auftakt gegen French-Open-Doppel-Champ Krawietz mit 7:5, 7:5 für sich entscheiden konnte. Und als ob Youngster Welte den Punkt des deutschen Teamchefs unterstreichen wollte, besiegte er den an Position zwei gesetzten Gojowczyk überraschend deutlich mit 6:4 und 6:4.

Keine Probleme für Struff

Philipp Kohlschreiber, der in diesen Tagen in der TennisBase in Oberhaching die Trainingsintensität deutlich erhöht hat (unter anderem mit Jan-Lennard Struff) fehlt bei der DTB German Pro Series. Der Routinier möchte sich erst dann wieder zu 100 Prozent wettkampffit machen, wenn feststeht, wann es mit den ATP-Turnieren weitergeht. Eine Entscheidung darüber könnte am morgigen Mittwoch bekanntgegeben werden. Die ATP hat Coaches zu einem Zoom-Call geladen, auch Michael Kohlmann ist eingeladen. Und gespannt.

Wenig Spannung ließ Turnierfavorit Jan-Lennard Struff aufkommen. In Neuss. Vor Zuschauern. Der Turnierfavorit gewann glatt mit 6:2 und 6:4.

Ergebnisse für Dienstag, 09. Juni 2020