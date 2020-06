German Pro Series: Torebko gewinnt in Überlingen, Altmaier in Troisdorf

Peter Torebko und Daniel Altmaier haben sich am Sonntag in den Platzierungsspielen der Gruppen 1 und 4 bzw. 2 und 6 durchgesetzt. Damit ist die erste Phase der DTB german Pro Series beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2020, 20:29 Uhr

© GEPA Pictures Peter Torebko hat für eine kleine Überraschung gesorgt

Torebko, der 2018 als Hitting Partner bei den ATP Finals in London dabei war, gewann in Überlingen gegen Johannes Härteis mit 6:3 und 6:3. Altmaier besiegte in Troisdorf Cedric-Marcel Stebe mit 7:5, 4:6 und 6:3. Phase eins des Turniers für insgesamt 32 deutsche Profis ist damit abgeschlossen. Ebenfalls eine Runde weiter ist Maximilian Marterer und Außenseiter Nino Ehrenschneider bzw. Luis Weßels und Christoph Negritu.

Am Dienstag beginnen 24 Frauen mit den Spielen in sechs Vorrundengruppen in Darmstadt, Stuttgart und Versmold. Als Favoritin geht Laura Siegemund in die Veranstaltung.