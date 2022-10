Gijon Open: Dominic Thiem im Achtelfinale gegen Marcos Giron

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers nach seinem Auftaktsieg gegen Joao Sousa auf den US-Amerikaner Marcos Giron, der sich am Dienstag gegen Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen behaupten konnte. Das Match gibt es am Mittwoch ab 19 Uhr live bei uns im Ticker.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 21:58 Uhr

In der Halle der Gijon Open treten unter anderem Andrey Rublev, Tommy Paul und Dominic Thiem an. Der Österreicher hat sich in der ersten Runde bravourös gegen Joao Sousa aus Portugal durchgesetzt. Er gewann in zwei Sätzen, 6:2 6:0. Der auf der Weltrangliste auf 165 Platzierte tritt im Achtelfinale gegen Marcos Giron an. Den US-Amerikaner (Platz 62 des ATP-Rankings) besiegte er 2021 in Madrid 6:1 6:3. Dominic Thiem spielt am Mittwoch voraussichtlich um 18:40 Uhr. Sky überträgt Teile des Turniers.

Andy Murray weiter

Auch der Brite Andy Murray gewann sein Erstrunden-Match gegen Alejandro Davidovich-Fokina (7:5 6:2). Sein nächster Gegner wird entweder Pedro Cachin oder Alexey Vatutin sein.

Sorgen müssen sich die Fans von Fabio Fognini machen. Denn der Italiener musste bei seinem Erstrunden-Match gegen Manuel Guinard beim Stand von 6:4, 0:6 und 0:2 aufgeben. Nicht, dass Fognini im Einzel große Ambitionen hegen würde. Aber im Doppel geht es mit Simone Bolelli noch um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Fognini/Bolelli haben die erste Runde in Gijon gewonnen. Im Viertelfinale würden entweder Nikola Cacic und Hugo Nys oder Marcelo Melo und Raven Klaasen warten.

Hier das Einzel-Tableau in Gijon