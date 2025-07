Goran Ivanisevic schießt gegen Stefanos Tsitsipas: "Er tut nichts"

Goran Ivanisevic hat seinen Schützling Stefanos Tsitsipas in einem aufsehenerregenden Interview scharf kritisiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.07.2025, 16:45 Uhr

© Getty Images Goran Ivanisevic hielt sich nicht zurück

Einfach hat es Stefanos Tsitsipas derzeit ja nicht unbedingt: Hatten zuletzt Berichte über seine vermeintliche Trennung von Paula Badosa für Aufregung gesorgt, musste er am Montag mit seiner Erstrunden-Aufgabe in Wimbledon auch sportlich einen Rückschlag hinnehmen. Zu allem Überdruss hat nun auch noch sein Trainer Goran Ivanisevic ein vernichtendes Urteil über die Arbeitsmoral des Griechen gefällt.

"Er will, aber er tut nichts. Immer nur "Ich will, ich will", aber ich sehe keine Fortschritte", schimpfte Ivanisevic am Rande des Grand-Slam-Turniers im All England Club beim serbischen Portal "Sportklub". Nach einer bislang enttäuschenden Saison liegt Tsitsipas in der Weltrangliste nur mehr auf Position 26.

Ivanisevic war “schockiert”

Angesichts seiner schwachen Ergebnisse im laufenden Kalenderjahr hatte Tsitsipas nach den French Open Ivanisevic in sein Team geholt. “Ich war schockiert. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Spieler gesehen, der unvorbereiteter ist. Mit diesem Knie bin ich dreimal besser vorbereitet als er. Das ist wirklich schlimm”, kritisierte der Wimbledon-Sieger von 2001.

Schon bei Ivanisevics Premiere in HalleWestfalen hatte Tsitsipas, der seit einiger Zeit mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, früh verloren. Der 26-Jährige selbst hatte sich nach Aufgabe in Wimbledon ratlos gezeigt: “Ich habe derzeit keine Antworten mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll.”

"Es ist einfach und gleichzeitig auch nicht", sagte Ivanisevic. “Wenn er einige Dinge außerhalb des Tennis löst, hat er eine Chance und wird dorthin zurückkehren, wo er hingehört. Denn er ist ein zu guter Spieler, um außerhalb der Top Ten zu sein-.”