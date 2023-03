Goran Ivanisevic: "Wenn du denkst, du hast alles gesehen"

Goran Ivanisevic hat im Interview mit TennisMajors mit etwas Abstand auf Novak Djokovics 22. Grand-Slam-Titel geblickt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 08:29 Uhr

Eines hat Goran Ivanisevic in den Tagen nach dem großen Triumph Novak Djokovics bei den Australian Open 2023 ganz sicher nicht getan: sich in Zurückhaltung geübt. Vielmehr zeigte sich der Kroate regelrecht begeistert von den Leistungen seines Schützlings, huldigte dem Serben und dessen Fähigkeit, mit all den Widrigkeiten umzugehen. Wie etwa die hartnäckige Verletzung, die Djokovic das gesamte Turnier über beeinträchtigte.

An dieser Sichtweise hat sich auch gut ein Monat später nichts geändert. Auch im Interview mit TennisMajors zeigt sich der Kroate ungebrochen beeindruckt von diesen Wochen in Australien: "Kurz gesagt: Wenn man denkt, dass man alles gesehen hat, kommt etwas Neues dazu. Wie ich schon sagte, hatte Novak ein wenig Angst vor dem Empfang in Australien, aber seit unserer Ankunft in Adelaide war alles perfekt."

Ivanisevic huldigt Djokovic

Das Geschehene im Januar 2023 habe den Australian-Open-Triumph aus 2023 noch einmal in den Schatten stellen können, auch dort spielte der Serbe verletzt. "Ich dachte wirklich, ich hätte schon alles gesehen, als er 2021 die Australian Open mit einem Bauchmuskelriss gewann, aber dieses Mal hat er nicht nur meine Erwartungen übertroffen, sondern auch die der Ärzte", sagte Ivanisevic. "Jeden Tag verbrachte er fünf bis sechs Stunden in Behandlung, sowohl an Spieltagen als auch an freien Tagen. Er hat gerade wieder einmal bewiesen, wie großartig er ist, indem er einen Major-Titel gewann, ohne richtig zu trainieren."

Und auch an die Zweifler an der Verletzung Djokovics hat Ivanisevic eine klare Botschaft: Alles sei dokumentiert, mit MRI-Scans, Einschätzungen der Ärzte - und Djokovic werde diese publik machen, wenn die Zeit reif dafür wäre. Was derzeit aber noch nicht der Fall ist. Ivanisevic: "Klar, der beste Spieler der Welt muss eine Verletzung vortäuschen, um gegen einen Spieler zu gewinnen, der ihm vielleicht ein paar Spiele abnehmen würde. Er würde so oder so gewinnen." Deutlich.

Nun habe man aber bereits neue Ziele im Blick. Und diese haben einen deutlichen Namen: Roland Garros. "Unser Hauptaugenmerk liegt auf Roland Garros, dort muss er bereit sein, alles zu geben. Er kann es schaffen. Nadal ist der Favorit auf Sand, solange er laufen kann, aber wenn Novak mental bereit ist, kann er jeden schlagen", so Ivanisevic. "Es wird eine interessante Sandplatzsaison werden, aber für uns ist es am wichtigsten, in Paris einen Spitzenplatz zu erreichen."