Guadalajara-Siegerin Sakkari: Inspiriert von Coco Gauff

Maria Sakkari hatte eigentlich mit einer Pause vom Tennis geliebäugelt - nun siegte sie, fast auf dem Nichts, in Guadalajara.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2023, 18:49 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari

Sakkari war nach dem Erstrunden-Aus bei den US Open am Boden zerstört, die traurigen Bilder bei ihrer Pressekonferenz gingen um die Welt.

Dennoch brachte Flushing Meadows auch etwas Gutes für die Griechin hervor: die Einstellung von Siegerin Coco Gauff. "Ich mochte sehr, was Coco bei den US Open gesagt hat: dass andere Menschen größere Probleme haben als wir, wenn wir ein Tennismatch verlieren. Und das ist auf den Punkt. Ich habe viel darüber nachgedacht und das hat mir Kraft verliehen", sagte sie im Gespräch mit der WTA nach ihrem Turniersieg in Mexiko.

"Am Ende des Tages ist es nur ein Tennismatch. Ich bin gesund, das ist am wichtigsten. Alle um mich herum, meine Familie, sind glücklich und gesund." Jeder fokussiere sich immer sehr auf seine eigenen Probleme, ob sie nun groß oder klein, wichtig oder unwichtig seien. "Man vergisst, was im Rest der Welt abgeht."

Wenn man sie im Laufe der Turnierwoche beobachtet habe, so Sakkari, habe man auch gesehen, wie oft sie gelacht habe, mehr als normal. "Das war mein Ziel."

Sakkari schaut zu Meddy auf

Ihre Titeldürre hat Sakkari mit ihrem größten Erfolg nun auch beendet. Bislang hatte sie nur 2019 die Marokko Open gewonnen, insgesamt 1:7 lautete ihre Finalbilanz, was ihr immer wieder vorgehalten worden war. Sie spüre große Genugtuung, "wenn man diesen Leuten allen das Gegenteil beweist, treibt das enorm an", sagte sie bezüglich ihrer Kritiker. "Danke für sie, sie haben mir Kraft gegeben."

Über die Anmerkung, nun klinge sie wie Daniil Medvedev, lachte Sakkari. "Er ist jemand, zu dem ich aufschaue. Er ist sehr clever und sehr intelligent."