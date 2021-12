Günter Bresnik auf Teneriffa - Auflauf der Spitzenspieler

Günter Bresnik hält derzeit auf Teneriffa sein alljährliches Trainingslager ab. Neben seinen Schützlingen Gael Monfils und Dennis Novak zeigen sich dort auch eine ganze Reihe anderer Spitzenspieler.

von tennisnet.com

© GEPA Pictures Günter Bresnik drillt seine Spieler derzeit wieder auf Teneriffa

Wer sich mit Günter Bresnik auf Teneriffa auf eine Tennissaison vorbereitet, der kann die Gala-Outfits für etwaige abendliche Ausflüge in das Sozialleben der Ferieninsel getrost zuhause lassen. Die Idee ist schließlich, schon in wenigen Wochen im australischen Sommer vier bis fünf Stunden Match-Tennis nicht nur zu überstehen, sondern in der Hitze auch noch den letzten Punkt zu machen. Für die meisten Spieler, die sich dieser Tage auf Teneriffa tummeln, wird es aber natürlich schon früher ernst. Schließlich wäre ein Antreten in Melbourne ohne Matchpraxis fatal. In sportlicher wie auch in gesundheitlicher Hinsicht.

Wobei mit den Erstauftritten Fragezeichen verbunden sind: Dennis Novak, Österreichs Nummer zwei, hat sich der Trainingsgruppe von Bresnik vor zwei Wochen angeschlossen. Planmäßig soll der erste Wettkampf 2022 in Sydney beim ATP Cup bestritten werden. Was aber auch vom Trainingsfortschritt von Dominic Thiem abhängt. Sollte Thiem es vorziehen, sein Comeback doch erst später zu geben, dann würde Novak als österreichischer Frontrunner starten. Wenn denn das rot-weiß-rote Team überhaupt seinen Startplatz behält. Denn der ist ja an die Weltranglisten-Position von Thiem geknüpft (Vermutung: ja. Denn sonst müsste ja kurzfristig eine Ersatznation an den Start gebracht werden).

Monfils und Svitolina schuften auf Teneriffa

Noch einmal ganz genau wissen will es Gael Monfils, der seit etwa einem Jahr mit Coach Bresnik trainiert, nach Australien wieder von Richard Ruckelshausen begleitet werden wird. Monfils bereitet sich schon drei Wochen lang auf Teneriffa auf die kommende Spielzeit vor. Frankreich wird beim ATP Cup fehlen, diese Option hat der Routinier also nicht. Und auch Ehefrau Elina Svitolina schuftet an der Seite von Monfils für einen möglichen ersten Grand-Slam-Sieg. Immerhin: Ab und zu findet Svitolina noch die Zeit, um schnell mal via Instagram das Internet zu gewinnen.

Vorbeigeschaut hat auch David Goffin. Und das nicht zum ersten Mal. Der Belgier, nach einer langen Leidensphase mit großen Comeback-Ambitionen 2022, hat zwei solide Trainingswochen auf Teneriffa hinter sich gebracht. Mit Zsombor Piros übt darüberhinaus ein Mann mit, der bei der Davis-Cup-Finalrunde in Turin im ungarischen Team sowohl gegen John Millman wie auch gegen Marin Cilic gewonnen hat. Dazu kommt mit Jay Clarke ein Brite, der im kommenden Jahr endlich den Durchbruch auf der ATP-Tour schaffen möchte.

Günter Bresnik selbst hat auch noch ein paar Nachwuchsspieler als reif für die Insel befunden, wie etwa Lukas Neumayer oder den 21-jährigen Russen Alexander Shevchenko. Man kann schließlich nie früh genug lernen, was es braucht, um im Welttennis ganz nach oben zu kommen.