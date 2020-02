Günter Bresnik - „Enttäuschter, wenn Dominic Thiem kein Grand-Slam-Turnier gewinnt“

Günter Bresnik, der Dominic Thiem als Coach in die Weltspitze geführt hat, traut seinem ehemaligen Schützling nach dessen Erfolgslauf bei den Australian Open 2020 auch den letzten Schritt zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2020, 06:37 Uhr

© Getty Images Andere Zeiten: Günter Bresnik und Dominic Thiem

Im vergangenen Jahr war Günter Bresnik noch an der Seite von Dominic Thiem zu den Australian Open gereist, musste in Runde zwei mitansehen, wie sein Spieler gegen Lokalmatador Alexei Popyrin von einem Virus geschwächt aufgeben musste. Nicht lange danach trennten sich die Wege des Coaches und von Thiem, Bresnik kümmert sich derzeit wieder um Ernests Gulbis. Der Lette hat sich in Melbourne 2020 durch die Qualifikation gespielt, in Runde eins auch noch Félix Auger-Aliassime geschlagen.

Dominic Thiem dagegen hat bis zum Finale durchgespielt, musste sich Novak Djokovic in fünf Sätzen geschlagen geben. Mitte des vierten Satzes schien der Österreicher auf der Siegerstraße, für Günter Bresnik stellt sich die Frage nicht, ob Thiem denn ein Major gewinnen wird. Sondern nur: wann.

Startet Thiem in Buenos Aires?

Er werde nun, nach der Trennung, oft gefragt, ob er denn enttäuscht sei, wenn Dominic Thiem seinen ersten Grand-Slam-Erfolg ohne ihn feiert. Das Gegenteil sei richtig. „Noch enttäuschter wäre ich, wenn er keinen gewinnt,“ wird Bresnik in österreichischen Medien zitiert.

Die Zusammenarbeit mit Thiem war 2019 während der Südamerika-Tour in die Brüche gegangen - ob Dominic Thiem diese auch in diesem Jahr in voller Länge bestreitet, steht noch nicht fest. Der Start des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires ist für den kommenden Montag avisiert, als Nummer eins könnte Thiem von den Veranstaltern im 28er-Feld ein Start erst am Donnerstag eingeräumt werden.