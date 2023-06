Gute Fahrt mit Roger Federer!

Roger Federer hat eine weitere neue Aufgabe gefunden. Für ein israelisches Unternehmen gibt der im vergangenen Jahr zurückgetretene Maestro Autofahrern die Richtung vor. Wie man Federer kennt: in mehreren Sprachen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 11:57 Uhr

© Getty Images Bis bald und gute Fahrt!

Immer mal was Neues von Roger Federer: Da fährt er doch gerade erst mit Trvor Noah im Zug durch die Schweiz, kommt auch schon das nächste neue geschäftliche Abenteuer um die Ecke. Denn wer sich die App "Waze" auf sein Handy legt (in der Schweiz), der kann sich vom 20-maligen Grand-Slam-Champion die Richtung vorgeben lassen. Wahlweise auf Deutsch, Englisch oder Französisch.

Und nicht nur als Navigator ist Federer im Einsatz. Nein, wie der Schweizer Blick berichtet, liefert der mittlerweile 41-Jährige auch zusätzliche Motivation. Wie etwa: "Zeit zu fahren! Vertrau auf deine Fähigkeiten. Ich bin bereit, dich auf deinem Weg zu begleiten."

An anderer Stelle wird man Roger Federer in diesem Jahr (noch) nicht hören: als TV-Kommentator. Vor allem in Wimbledon hätte es sich angeboten, dass der achtmalige Champion seine Expertise beisteuert. Dass daraus nichts wird, hat Federer aber schon vor ein paar Tagen bei einem Twitter-Chat klargestellt.