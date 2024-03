Habe die Ehre! Angelique Kerber ist Mitglied im Mallorca Country Club

Rasen ist womöglich der Lieblingsbelagg von Angelique Kerber. Da trifft es sich gut, dass die Wimbledon-Siegerin von 2018 nun im Mallorca Country Club in Santa Ponsa als Ehrenmitglied firmieren darf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 19:21 Uhr

© privat/Mallorca Country Club Angelique Kerber mit Edwin Weindorfer auf Mallorca

Das Comeback von Angelique Kerber its in den letzten Wochen etwas ins Stocken gekommen, seit den Australian Open hat die dreimalige Grand-Slam-Siegerin kein Match mehr bestritten. Es gibt in der Tat ja auch wichtigere Dnge - wie etwa die Feier des ersten Geburtstags von Töchterchen Liana. Due Prioritäten haben sich eben etwas verschoben, auch wenn Kerber sicherlich auch auf der Tennistour den größtmöglichen Erfolg haben möchte.

Am leichtesten fällt ihr das womöglich auf Rasen. Den Sand liebt Angelique Kerber bekanntlich nicht einmal leidenschaftslos, Und auf Hartplatz muss mit der neuen Generation um Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Elena Rybakina wirklich alles passen, damit Kerber mit den Besten der Branche mitspielen kann. Auf Gras dagegeb? Da zählen auch Routine und Rafinesse. Von beidem hat die langjährige deutsche Nummer eins genug.

Es war deshalb wohl nicht besonders schwierig für Edwin Weindorfer, Angelique Kerber zu einem Besuch im Mallorca Country Club in Santa Ponsa zu bewegen. Und ihr bei dieser Gelegenheit gleich die Ehrenmitgliedschaft zu überreichen. Womit Kerber nun in einer Reihe mit Daniil Medvedev oder Stefanos Tsitsipas steht, die ja beide in den vergangenen Jahren in Santa Ponsa am Start waren. Im Fall von Tsitsipas sogar erfolgreich: 2022 holte der Griech in Santa Ponsa einen seiner zehn Titel auf der ATP-Tour, den einzigen auf Rasen.