Halbzeit beim Generali Race to Kitzbühel der Ost-Region

Mit der dritten Station und dem Qualifikationsturnier im burgenländischen Neudörfl ist sowas wie Halbzeit im Generali Race to Kitzbühel der Ost-Region. Grund genug für uns, einen Blick auf die aktuellen Race-Stände in den sechs ausgeschriebenen ITN-Kategorien zu werfen!

von Claus Lippert

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 17:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© privat/Claus Lippert

Wer kann sich schon um ein Hotelzimmer in der vorletzten Juli-Woche in der Gamsstadt umschauen, und wer muss bei den letzten beiden Stationen des Generali-Race to Kitzbühel in Niederösterreich noch zulegen, um sich den Traum vom Finale am Kitzbüheler Centercourt und vom Gewinn des 10.000 Euro Siegespreises erfüllen zu können.

Wetter & Stimmung sorgen für weiteres Generali-Race-Highlight

Das Burgenland als die werbetechnisch betitelte Sonnenseite Österreichs, das war auch am vergangenen verlängerten Wochenende wieder eine stimmige Sache. Trotz Feiertag, Fenstertag & Muttertag spielten über 60 Hobbytennisspieler vier Tage lang bei prächtigem Frühlingswetter um den bereits dritten Generali Race to Kitzbühel Titel der Ost-Region in dieser Saison. Austragungsort war einmal mehr die mondäne Tennis-, und Freizeitanlage Habeler & Knotzer, die neben den infrastrukturellen Möglichkeiten auch über ein erfahrenes Team zur reibungslosen Abwicklung von Tennisturnieren jeglicher Art verfügt. Damit war schon vor dem Startschuss zur Punktejagd in der burgenländischen Marktgemeinde für ein weiteres Generali Race to Kitzbühel Highlight angerichet.

© privat/Claus Lippert

Inas Sarajlic schließt mit Titel Nr. 6 zu Rekordsieger Ali Shaif auf

Womit wir wieder bei dem eingangs erwähnten Blick auf die Race-Stände zur Halbzeit und einen kleinen Rückblick auf die Ergebnisse des letzten Wochenendes wären. In der ITN 3,0 Kategorie setzte der 19jährige Wiener Inas Saajlic seinen Erfolgsrun beim Generali Race to Kitzbühel nach dem Auftakterfolg in Wien weiter fort, und feierte in Neudörfl einen historischen Erfolg. Nachdem sich der Teenager im Semifinale mit einem 10:0 im Match-Tiebreak gegen Patrick Breitenstein durchgesetzt, und im Endspiel quasi einen kampflosen Sieg über Niki Stoiber geerbt hatte, war der sechste Generali Race to Kitzbühel Karriere-Titel perfekt. Damit schloss Sarajlic zum diesmal in Annenheim aufschlagenden libyschen Rekordsieger Ali Sharfi auf, der ebenfalls bei sechs gewonnenen Generali Race to Kitzbühel Trophäen hält. Mit dem halben Dutzend Kristall und dem Rekordtitel hält der Youngster bei 20 Punkten, was soviel wie die halbe Miete auf ein Fixticket im großen Finalturnier am 25. Juli in Going bedeutet.

Die Eltern zur Zimmersuche beauftragen können wohl auch die Herren Wagner und Breitenstein. Nur eine Woche nach seinem Premieren-Triumph im Rahmen des Generali Race schlug Mateo Wagner auch im Burgenland wieder zu, krallte sich mit einem 6:3, 7:5 Erfolg über Deutschlands Milan Volbert seinen zweiten Titel und damit auch zum zweiten Mal in Folge die volle Punktzahl für die Race-Wertung im ITN 4,0 Bewerb. Ein Titel und zwei Mal Semifinale, das beschert auch Patrick Breitenstein einen rosigen Ausblick in Richtung Kitzbühel. Mit 22 Punkten steht auch der 14jährige mit einem Bein bereits in der Gamsstadt.

© privat/Claus Lippert

Wiener Hobbyspieler entführen 4 Trophäen aus dem Burgenland

Was Sohnemann Milan am vergangenen Sonntag knapp verpasste, holte zur selben Zeit am selben Ort Papa Sebi nach. Sebastian Volbert sicherte sich in Abwesenheit der bisherigen ITN 5,0 Saisonsieger den Titel, und leistete damit seinen Beitrag zum großartigen Abschneiden der Wiener Hobbytennisspieler im Nordburgenland. Die Bundeshauptstädter entführten nämlich gleich vier der sechs Kristalltrophäen, und avancierten so zu den großen Abräumern und Gewinnern des Generali-Race-Weekends in Neudörfl. Den imposanten Teamerfolg komplettierte der 14jährige Marijan Rozic vom TC Kaiserebersdorf, der auf dem Weg zu seinem ersten Turniersieg im ITN 6,0 Bewerb echte Generali-Race to Kitzbühel Experten über die Klinge springen ließ. Jeweils im Matchtiebreak hatten in Runde 1 der Race-Führende im ITN 6,0 Bewerb Elias Siegmund, und im Halbfinale der 4fache Generali-Race-Champion Erik Rakhmatulin das Nachsehen.

Im ITN 7,0 Bewerb rettete dann der 13jährige Lokalmatador Nick Schmitzer die Ehre der Gastgeber und aller burgenländischen Teilnehmer. Der Teenie brauste ohne Satzverlust zum Heimsieg, war am Ende aber nur einer von vier Gewinnern in dieser brutal umkämpften ITN Kategorie. Denn mit Finalist Paul Cis, Semifinalist Uwe Ebner und Viertelfinalist Remo Wagner hat ein Trio ganz wichtige Punkte für die Kitz-Quali aus dem Burgenland mit nach Hause gebracht. Im ITN 8,0 Bewerb legte schließlich noch Lennard Wala eine Talentprobe ab. Sein Sieg beunruhigt aber die diesmal abwesenden Race-Führenden kaum, zumal der 10jährige in Kitzbühel beim Finalturnier altersbedingt ohnehin nicht an den Start gehen darf.

© privat/Claus Lippert

Next Stopp im Generali Race to Kitzbühel 2024 ist übrigens am kommenden Pfingst-Wochenende die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz. Der ASKÖ Auhof empfängt die Stars der Hobbyszene hoch über der Stahlstadt auf der Alm. Tolles Tennis und grandiose Atmosphäre wie immer garantiert!