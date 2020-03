Halep, Monfils und Co. brillieren an der Klopapierrolle

Ja, auch die Stars der Tennisszene bleiben brav zuhause. Was aber nicht heißt, dass etwa Gael Monfils, Simona Halep oder Vasek Pospisil einfach untätig herumsäßen …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2020, 08:07 Uhr

© Getty Images Simona Halep - Frau mit vielen Talenten

Wer die Chance hat, den Spielern der ATP- oder der WTA-Tour nicht nur bei den Matches, sondern auch ab und zu bei Trainingssessions während Turnieren zuzusehen, der wird feststellen: Die können ja richtig kicken. Und zwar die meisten Männer wie auch viele Frauen. Michael Berrer hat vergangenen Sommer beim MercedesCup in Stuttgart noch einmal mit Stolz davon berichtet, wie er Rafael Nadal dereinst im Fußballtennis abgezogen hat.

Damals allerdings konnte noch niemand ahnen, dass die Profis Anfang 2020 von einem Virus in eine Zwangspause geschickt werden. Wie das aber so ist: Die Vernetzung in den sozialen Medien bringt ab und zu auch ein paar sportliche Perlen zum Vorschein. Vor allem, wenn sich die SpielerInnen gegenseitig im Rahmen einen Challenge fordern. Wer also eine Klopapierrolle lange oben halten kann, hat schon fast gewonnen …

Beginnen wir mit Simona Halep, die sich mit großen Schritten der rumänischen Fußballlegende Georghe Hagi nähert.

In Spanien ist die Fußballbegeisterung womöglich sogar noch ein wenig größer. Carla Suarez Navarro steht Halep zumindest im Rollenhochhalten um nichts nach.

Die Briten wiederum, die haben den Fußball ja angeblich erfunden. Katie Boulter gehörte nicht zu den Gründermüttern.

Der regierende Fußball-Weltmeister, die Franzosen, werden würdig von Gael Monfils vertreten.

Und wenn jemand Kanada zu einer Fußball-WM gaberln kann, dann wohl nur Vasek Pospisil.