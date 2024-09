Hall of Fame: Sharapova und Bryan Brothers führen Kandidatenliste an

Maria Shaparova sowie Bob und Mike Bryan stehen kurz vor dem Einzug in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 00:39 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova wurde für einen Platz in der International Tennis Hall of Fame nominiert

Noch steht die Abstimmung der Fans und des Komitees, das über die Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame im Jahr 2025 entscheidet, ja aus. Aber darüber, dass Maria Sharapova und Bob und Mike Bryan einen Platz in der Ruhmeshalle verdient haben, kann es natürlich keine Zweifel geben.

Maria Sharapova hat in ihrer Karriere 36 Titel gewonnen, darunter fünf bei den Majors: 2004 in Wimbledon, 2006 bei den US Open, 2008 in Australien und 2012 und 2014 in Roland-Garros. Dazu kommt noch olympisches Silber aus dem Jahr 2012, als Sharapova im Endspiel in Wimbledon Serena Williams unterlag.

Die Bryan Brothers haben gemeinsam 16 Major-Triumphe gefeiert, Bob gemeinsam mit Jack Sack sogar noch zwei draufgelegt. Insgesamt standen Bob und Mike 438 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste.

Und eine weitere Doppel-Legende könnte der Ruf ebenfalls erreichen: Denn auch Daniel Nestor wurde für einen Platz in der Hall of Fame nominiert.